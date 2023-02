Comment trouvez un nom en U pour votre chien ?

Vous avez pour projet d’accueillir un compagnon à quatre pattes en 2023 ? C’est une excellente nouvelle ! Adopter un chien va vous changer la vie et vous promet de merveilleux moments passés ensemble. Vous avez sans doute pensé à tout : le collier, la laisse, les gamelles, le panier, les jouets… Mais avez-vous réfléchi au prénom de votre futur toutou ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous en fonction de vos envies, de la race de votre chien, de sa couleur… Cette fois, on vous aide à trouver un nom en U pour votre chien.

Quels sont les chiens concernés ?

Même si vous n’êtes pas un spécialiste des animaux, vous avez sans doute déjà entendu parler des lettres qui déterminent le nom d’un futur chien. Celles-ci changent chaque année.

Si beaucoup de maîtres suivent cette règle plutôt par envie, elle est une réelle obligation pour tous les chiens inscrits au LOF (Livre des Origines Français). Ce dernier existe depuis 1885 mais ce n’est qu’en 1926 que la Société Centrale Canine a demandé aux éleveurs canins de déclarer leurs portées de chiots dès leur naissance.

Pour s’y retrouver plus facilement, un système d’organisation des noms est mis en place : tous les chiots nés la même année doivent avoir un nom qui débute par la même lettre. Tous les chiens nés en 1926 se sont vus attribuer un nom qui commençait par un A, ceux nés en 1927 par un B, et ainsi de suite.



Certaines lettres de l’alphabet ont été exclues car jugées trop difficiles à exploiter. C’est le cas de 6 lettres : K, Q, W, X, Y et Z. L’alphabet repart donc de la lettre A tous les 20 ans. Avec ce système, il est beaucoup plus facile et rapide d’évaluer l’âge d’un animal.



Pour les chiens qui ne sont pas de pure race, aucune obligation. Vous pouvez appeler votre chien comme vous le souhaitez. Si vous avez choisi votre chiot chez un éleveur, n’oubliez pas de lui communiquer le nom souhaité en amont afin qu’il figure sur les documents officiels. Tous les chiens de races sont concernés. Si vous adoptez votre chien plus tard, vous pouvez changer son nom d’usage mais pas son nom officiel.

Quelle lettre pour l’année 2023 ?

Si pour 2021, la lettre était le S, et le T pour 2022, c’est le U qui est attribué pour cette année 2023. Comme cette lettre peut sembler difficile, nous avons sélectionné pour vous des idées de noms originaux pour 2023.

Rappelez-vous que, outre le fait que le nom choisi va permettre l’inscription de votre toutou au Livre des Origines Français, c’est aussi l’identité de votre animal. Il va porter son nom toute sa vie. Quand vous le prononcerez, votre chien réagira car il saura que vous l’appelez. Ce n’est donc pas une décision à prendre à la légère.

Choisir un nom pour son chien n’est pas une chose facile. Il faut privilégier un nom court et simple que votre chien pourra assimiler facilement sans le confondre avec un autre nom ou un ordre. Il est préconisé d’opter pour un nom à une ou deux syllabes maximum.



Ensuite libre à vous de trouver un nom en U qui corresponde à votre chien ou non. Vous pouvez, par exemple, vous inspirer de sa couleur, de son caractère ou de sa race. Si votre animal a une particularité physique, Unique pourrait parfaitement lui aller. Si la race de votre futur chien est réputée pour être calme, ne donnez pas à votre toutou un nom de sportif. Si votre chien est plutôt du genre rigolo, pourquoi ne pas l’appeler Umour ?

Vous pouvez également donner un nom qui mette en valeur votre passion, Uderzo si vous êtes fan d’Astérix et Obélix, Utah si vous aimez les Etats-Unis, Ulysse (ou l’une de ses variantes) pour un passionné de mythologie…



Quel que soit votre choix, évitez un nom qui a une connotation négative ou une signification péjorative. Non seulement pour votre chien, mais aussi pour vous, lorsque que vous serez amené à donner le nom de votre compagnon à quatre pattes.

Vous pouvez trouver facilement sur Internet des idées de nom pour votre chien. À vous de choisir entre un nom mixte ou bien un nom masculin ou féminin. De nombreuses suggestions vous sont proposées. Certains sites proposent même un générateur de nom. Il vous suffit d’indiquer l’initiale du nom de votre animal, en l’occurrence le U pour un chien né en 2023, puis vos préférences, selon le caractère de l’animal, son origine, sa race, mais aussi trouver un nom en référence à un prénom, la gastronomie, un personnage, la mythologie…

Le U n’est pas une lettre simple mais grâce à toutes ces idées, vous serez forcément conquis par un nom qui débute par cette lettre.

Dernières précisions

Une version du LOF pour chats existe, c’est le LOOF (Livre Officiel des Origines Félines) mais les règles sont différentes puisque rien n’oblige un maître à attribuer un nom en fonction d’une lettre définie. Depuis 2014, toutes les lettres de l’alphabet sont autorisées chaque année.



N’oubliez pas que depuis le 1er octobre 2022, vous devez signer un certificat d’engagement et de connaissance avant d’adopter un animal de compagnie. Comme précisé sur le site du ministère de l’Agriculture, « délivré par une personne titulaire de l’Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques », ce certificat atteste que vous connaissez « les besoins biologiques, physiologiques et comportementaux » de votre animal.



Vous savez désormais tout sur le futur nom à donner à votre chien né en 2023. Pour les chiens de race, l’initiale U est obligatoire. Pour les autres, cela ne dépend que de la volonté du maître. Si vous êtes en panne d’inspiration, vous trouverez facilement des idées, classiques ou originales, de nom pour votre fidèle compagnon.