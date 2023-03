Hugo Clément arrêté par la police lors d’un tournage : le matériel de son équipe saisi

Le journaliste a fait part de sa mésaventure sur son compte Instagram, ce mardi 28 février 2023.

« On vient de se faire arrêter par la police et notre matériel est saisi par la procureur ! » C’est par ses mots que le journaliste d’investigation, Hugo Clément, s’est exprimé ce mardi sur son compte Instagram.

Alors qu’il tournait un reportage dans le cadre d’une enquête journalistique sur un site industriel de fabrication d’hydrogène en Normandie, Hugo Clément et son équipe, ont été appréhendés par la police. Le journaliste expliqué avoir envoyé plusieurs « demandes de tournage, sans succès. » et que face aux nombreux refus, il a décidé tout de même de braver l’interdit et de venir quand même filmer le site sans aucune autorisation.

Leur matériel de tournage saisi

Arrivée rapidement sur place, la police a immobilisé le véhicule du journaliste et de ses équipes. Tout leur matériel de tournage dont un drone ont été saisis.

« On risque peut-être une amende et de devoir racheter notre matériel saisi, mais ce n’est pas grave, on ne lâchera pas ce sujet ! » a de son côté indiqué Hugo Clément, fondateur du nouveau média d’investigation, Vakita.fr.