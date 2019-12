De nouveaux contenus pour Luigi’s Mansion 3 sur Nintendo Switch en 2020

Posted by Jérémy R. on

La chasse aux fantômes n’est pas terminée ! Nintendo a annoncé il y a quelques jours que du contenu additionnel serait prochainement disponible pour son titre Luigi’s Mansion 3 sur Switch.

Si Luigi’s pensait avoir terminé sa chasse aux fantômes dans l’hôtel de Mansion 3, l’ami du plus célèbre des plombiers (Mario) s’est vite trompé !

De nouveaux contenus téléchargeables viendront prochainement compléter le troisième opus des aventures Luigi’s Mansion dès 2020. Des vagues de nouveaux fantômes, des mini-jeux et des gadgets inédits feront en effet leur apparition dans deux prochaines extensions, au cours de la nouvelle année.

Le contenu multijoueur s’étoffe

Ce DLC disponible en deux parties proposera un pack multijoueur dont la première partie sera disponible dès le 30 avril 2020. Notons qu’il est déjà possible de préacheter le contenu au prix de 9,99 € sur le Nintendo eShop de la Switch. La première partie inclura trois nouveaux mini-jeux pour le mode Jeux de l’étrange**. Il apportera également trois tenues inédites correspondant aux thèmes des étages pour Luigi, ainsi que de nouveaux fantômes dans le mode coopératif Tour hantée. En bonus spécial, les joueurs ayant précommandé le DLC recevront dans le jeu une « ectolampe » appelée « lampe de poche de type E » .

Un accès multijoueur sur le thème de la suite médiévale dans le mode Tour Hantée

La deuxième partie du pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3 sortira le 31 juillet 2020 et ajoutera du nouveau contenu et des fonctionnalités dans les modes Jeux de l’étrange et Tour hantée. Il y aura trois mini-jeux en plus pour le mode Jeux de l’étrange, ainsi que de nouveaux fantômes et trois tenues inédites reprenant les thèmes des étages.

Cette nouvelle aventure de Luigi’s Mansion 3 promet son lot de nouveautés pour les plus téméraires des chasseurs de fantômes.