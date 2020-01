Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le logo de la Playstation 5 (PS5) de Sony a été dévoilé au cours de la conférence de presse du CES2020. Et celui-ci est loin de faire l’unanimité…

La firme japonaise a tenu une conférence de presse lors du CES2020 (Le salon consacré à l’innovation technologique en électronique grand public) qui se tient actuellement à Las Vegas.

Après avoir annoncé officiellement la sortie de sa Playstation 5 pour fin 2020 en octobre dernier, on pensait que Sony allait profiter de sa conférence de presse au CES2020 de Las Vegas pour donner de plus amples informations sur sa prochaine console.

Et bien on peut dire que la société japonaise est restée très muette au sujet de cette dernière… Les joueurs du monde entier qui étaient tous impatients d’avoir des informations croustillantes de la PS5, ont dû seulement se contenter de la présentation du nouveau logo par Jim Ryan, le Président de Sony Interactive Entertainment.

Lorsque ce dernier est monté sur scène, il a ainsi lancé « Je suis heureux de partager avec vous aujourd’hui, pour la première fois… notre nouveau logo. » Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le logo n’a pas trop évolué par rapport à celui de la Playstation 4, si ce n’est que le chiffre qui change, la police restant identique à la version précédente.

Au cours de la conférence, Sony a partagé un « slide » montrant les caractéristiques qui seront présentes sur la console PS5. Des caractéristiques déjà révélées par la firme japonaise comme les capacités 3D audio, la technologie de retour haptique et les gâchettes adaptatives de la nouvelle manette, le SSD ultra rapide, le ray tracing géré de manière matérielle, et le format Blu-ray Ultra HD.

Le logo moqué par les internautes sur les réseaux sociaux

Une annonce qui n’a donc pas réjoui les internautes qui ont été nombreux à se moquer de la nouvelle version du logo de la Playstation.

« 7 ans pour ça : #Playstation 5 » commente l’un d’eux qui a accompagné sa publication d’un montage photoshop dans lequel on peut le voir simplement modifier le chiffre du logo, passant de 4 à 5. « Ils ont dû faire appel au plus grand ingénieurs de la NASA pour nous sortir un logo aussi original putain j’étais pas prêt à autant de changement !! » écrit de son côté Pierre qui s’attendait à un peu plus d’informations de la part de Sony.

Les internautes qui espèrent désormais avoir un de nouvelles informations plus intéressantes au sujet de la future console de Sony d’ici les semaines voir les mois à venir.