Ce dimanche 19 janvier aura lieu la grande finale du concours Top Model International au Lido à Paris.

De nombreuses célébrités sont attendues ce dimanche à Paris pour la finale du Top Model International qui aura lieu sur la très célèbre avenue des Champs-Élysées et dans un lieu qui n’est pas des moindres puisqu’il s’agit du Lido.

Le prestigieux concours qui existe depuis plus de 15 ans sous l’appellation « Top Model Belgium » , élit les meilleurs « Modèles & Mannequins » qui pourront par la suite briller une carrière professionnelle dans la mode, la publicité, la photo ou encore via le agences de mannequins internationales et partenaires de l’évènement.

Ce concours mixte est ouvert aux filles et aux garçons âgés de 16 à 30 ans. Tous rêvent de pouvoir accéder au titre prestigieux de Top Model International. Le et la gagnante repartiront également avec un prix de plus de 100.000 euros mais également des cadeaux.

Pour cette année 2020, le jury sera composé de Satya Oblette, Adriana Sklenarikova – Karembeu, Maëva Coucke et Elodie Frégé. De nombreuses célébrités seront également présentes sur le red carpet. Selon nos informations, Pascal Soetens, Pierre-Jean Chalançon, Fiona Gélin seront de la partie aux côtes des autres peoples attendus pour l’évènement.