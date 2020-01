France-Belgique, les deux favoris à l’Euro 2020

Posted by La Rédaction on. Updated:

Respectivement première et troisième de la dernière Coupe du Monde 2018, la France et la Belgique sont, actuellement, les deux nations les plus réputées du football mondial. En effet, les Diables Rouges sont les premiers au classement FIFA, talonnés de très près par les Bleus.

L’Europe domine, actuellement, le football mondial. En effet, depuis 2006 et le sacre de l’Italie, les quatre dernières Coupe du Monde ont été remportées par des sélections européennes : l’Italie (2006), l’Espagne (2010), l’Allemagne (2014) ou encore la France (2018). Fortes, ambitieuses, mais surtout solides défensivement, les formations européennes se différencient par l’expérience des très grands rendez-vous ; notamment lors des compétitions continentales avec les clubs, comparée à celle glanée par les sélections sud-américaines par exemple.

Cette année, l’équipe de France aura un autre objectif en tête : faire mieux que le dernier Euro 2016, organisé dans l’Hexagone. Finalistes malheureux il y a quatre ans, avec une défaite 1-0 après prolongation en finale face au Portugal, les hommes de Didier Deschamps (qui a prolongé son impressionnant mandat) vont être en mission pour réaliser le doublé : Coupe du Monde – Championnat d’Europe. Forcément, les Bleus seront attendus au tournant maintenant qu’ils sont auréolés du titre de meilleure nation du monde et de cette deuxième étoile au-dessus du coq.

Toutefois, ces derniers mois, les Bleus ont montré quelques signes de faiblesse, comme un déplacement perdu en Turquie lors de la phase de qualification à l’Euro 2020 ou des matchs plus poussifs en termes de buts marqués et de jeu produit. A l’inverse, la Belgique, troisième du Mondial – le meilleur résultat de son histoire -, a poursuivi sa montée en puissance durant les qualifs de l’Euro en restant invaincue et en se qualifiant, facilement pour la phase finale. Têtes de série des groupes, les Belges sont même passés devant les Français, qui les ont battus en demi-finale de la Coupe du Monde, lors du classement FIFA. Emmenés par Eden Hazard et Kevin De Bruyne, les hommes de Roberto Martinez sont désormais armés pour remplir, enfin, l’armoire à trophée de la fédération belge de football. Aujourd’hui, les deux nations sont donc ce qu’il se fait de mieux sur les terrains internationaux.

Prédictions et cotes pour l’Euro 2020

Forcément, selon les cotes de l’Euro 2020, la France et la Belgique sont les deux nations favorites pour succéder au Portugal. En effet, pour le site de paris sportifs Bwin, la cote d’une victoire des Bleus en juillet prochain est à 6,00, tout comme les Diables Rouges. Une seule nation dispose, pour le moment, d’une cote plus basse que les deux sélections précédemment citées : l’Angleterre, emmenée par Harry Kane et le phénomène Jadon Sancho. A l’inverse, l’Espagne (cote à 9,00), le Portugal ou encore l’Allemagne partent vraiment avec un rôle d’outsider pour cet Euro 2020, organisé dans de très nombreuses villes européennes. La fête promet d’être belle dans quelques mois et les amateurs de foot doivent maintenant espérer que les plus grosses stars soient toutes présentes pour ce rendez-vous.