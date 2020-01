Magnum de retour sur TF1 dans une nouvelle version

Posted by Christine Hochet on

Depuis cette année, TF1 propose un feuilleton très célèbre qui fut regardé par des millions de spectateurs de 1980 à 1988.

A cette époque c’était le comédien Tom Selleck qui interprétait le rôle de Magnum. Aujourd’hui c’est autour de Jay Hernandez de jouer le personnage du détective privé.

Le mardi soir, c’est donc Magnum qui est retransmit sur TF1, ce feuilleton qui a passionné toute une génération de Français. Magnum a certifié son grand retour par le biais d’un « reboot » .

Celui-ci est hissé par Jay Hernanadez. L’acteur qui à l’importante responsabilité de remplacer Tom Selleck, a confirmé une arrivée satisfaisante sur TF1. Les deux premières aventures de Magnum 2020 ont attiré 4,6 et 3,85 millions de fidèles, soit 19,9 % et 18,4 % auprès des enfants et adultes, lors de sa première diffusion. L’autre aventure a été moins regardé, avec seulement 2,77 millions de connaisseurs soit 20,5 % des spectateurs. Le feuilleton, qui a recueilli de belles prouesses sur les objectifs marketing, livrera trois histoires inédites lors de la prochaine diffusion.

« Hawaî est un lieu extraordinaire »

Tom Selleck, l’inoubliable Magnum des années 1980, n’a pas voulu prendre part à cette nouvelle aventure. Bien qu’il ait été contacté par CBS, l’acteur a regretté qu’il y ait trop de changement avec l’ancienne interprétation. D’autre part, il a choisit de se focaliser sur Blue Bloods, feuilleton où il interprète le personnage de Francis Regan.

Ce qui a changé dans la nouvelle version

Ce sont les acteurs, comme par exemple Higgings. Ce n’est plus un homme mais une femme interprétée par Perdita Weeks, Rick joué par Zachary Knighton et TC par Stephen Hill. D’autres part le héros qui revient non pas du Vietnam mais d’Afganistan, lui a laissé quelques séquelles.

Il y a également les deux dobermans Zeus et Appolon. La voiture rouge est une Ferrari rouge (308 GTS) qui est plus moderne que celle de l’ancien Thomas de Magnum.

Il y a les nouvelles technologies qui font maintenant parties de la série, les téléphones portables qui n’existaient pas auparavant. Il faut souhaiter à TF1 et à Magnum 2020, un succès aussi méritant à Jay Hernandez qu’avec Tom Selleck à son époque.