Hunt : Showdown : Le jeu de chasseur de primes multijoueur !

Hunt: Showdown est un jeu de chasseur de primes compétitif à la première personne qui insuffle le frisson des jeux de survie à des affrontements sous forme de parties.





Le jeu se déroule en Louisiane en 1895, et mélange des éléments de PvP et de PvE pour créer une tension inédite. Les créatures ne sont pas la seule menace sur la carte : les autres chasseurs aussi.

Dans le mode de jeu classique, dix joueurs (en solo ou en binôme) s’affrontent tout en cherchant à éliminer des bêtes monstrueuses pour pouvoir collecter une prime et quitter la carte. Le mode de jeu rapide propose des parties plus courtes pour les joueurs solo, qui doivent récupérer des armes et luttent pour un total de primes qui ne cesse de diminuer. Plus le risque est élevé, plus la récompense est généreuse, mais la moindre erreur peut tout vous faire perdre.

Hunt : Showdown édité par Koch Media

Crytek a annoncé que Koch Media sera désormais l’éditeur de Hunt: Showdown sur PlayStation® 4 et Xbox One. Koch Media sera chargé de la sortie mondiale du jeu sur ces plateformes, en boutique et numérique. Ce partenariat étendu fait suite à la gestion réussie par Koch Media de la sortie de Hunt : Showdown sur PC en 2019. Crytek continuera de développer Hunt : Showdown et de publier la version PC sur Steam. Les deux sociétés travailleront en étroite collaboration pour proposer la meilleure expérience de jeu possible sur toutes les plateformes.

Par ailleurs, Crytek et Koch Media ont dévoilé que Hunt: Showdown sera disponible sur PlayStation®4 et Xbox One le 18 février 2020.

« Avec Koch à la tête de la publication, notre équipe peut se concentrer sur le développement et l’optimisation de Hunt sur toutes les plateformes, en lien avec notre communauté », explique le PDG de Crytek, Avni Yerli. « Pendant que nous nous focalisons sur le développement, Koch offrira au titre son immense maîtrise de l’édition physique et numérique, pour accompagner la croissance continue du jeu. Nous avons hâte de voir ce que les joueurs sur PlayStation penseront de notre jeu, et nous continuerons d’apporter du nouveau contenu à tous nos joueurs dans l’année qui vient. »

« Hunt : Showdown est un jeu unique. Toute l’équipe de Koch Media, en accompagnant la sortie PC du jeu, a eu beaucoup de plaisir à y jouer ! » ajoute le PDG de Koch Media, Klemens Kundratitz. « Les retours de la communauté PC et le haut niveau de qualité du jeu expliquent notre confiance en ce qui concerne la sortie mondiale sur PS4 et Xbox. »

Au cours de l’année, les joueurs bénéficieront de davantage de contenu pour Hunt: Showdown via des mises à jour régulières comme celles que le jeu a proposées régulièrement. La mise à jour 1.2 proposera des équipes aléatoires de trois, un didacticiel avancé, de nouveaux chasseurs légendaires ainsi que de l’équipement et des armes inédites sur tout le plateau. Les joueurs verront également des améliorations de performances côté serveur, des corrections de performance concernant le CPU du client et de nombreuses autres corrections générales de bug.

Au-delà de la mise à jour 1.2, Hunt : Showdown profitera de mises à jour encore plus volumineuses. Parmi elles, le jeu multiplateformes entre Xbox et PlayStation, un mode PvE solo, des événements en direct, des personnalisations de tenue et une nouvelle map.