Epidemie Coronavirus : un cas en France ?

Posted by Clarisse Guibert on

Alors que le monde entier s’inquiète de la propagation du Coronavirus, un cas aurait été détecté en France, plus particulièrement à Lyon.

Depuis plusieurs jours, la ville de Wuhan en Chine est sous les projecteurs. Cette grande ville de 11 millions d’habitants est en quarantaine depuis hier, mercredi 22 janvier, pour éviter la propagation du Coronavirus. Une épidémie de pneumonie avait été constaté en Chine et aujourd’hui, 17 morts et 571 cas de malades ont déjà été recensés.

Selon Science et Avenir, le Coronavirus est un virus qui se transmet à l’humain, « à l’origine de pathologies pulmonaires, plus précisément d’une infection respiratoire plus ou moins grave, qui s’accompagne parfois de gastroentérite ».

Dans la panique, les autorités chinoises ont pris la décision de suspendre les arrivés et départs en trains et avions de Wuhan, foyer de l’épidémie, selon La Croix.

Mais aujourd’hui, une femme d’origine Wuhanaise aurait réussi à « passer le contrôle à l’aéroport et à entrer dans le territoire française » après avoir « posté des informations prétendant qu’elle avait des symptômes de fièvre et de toux » sur l’application WeChat selon l’Ambassade de Chine en France.

Dans ce communiqué, l’Ambassade explique notamment qu’elle a pris contact avec la personne concernée et fait en sorte que celle-ci soit « prise en charge par les urgences ».

Cependant, cet après-midi, la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn a affirmé qu’il n’y a pas “de cas douteux en France” dans une conférence de presse. Elle a ajouté que « deux cas ont été investigués, mais se sont avérés négatifs ».

Plusieurs pays étrangers ont déjà été touchés par l’épidémie, comme les États-Unis, l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud ou encore le Japon.