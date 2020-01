Des centaines de kilos de cocaïne camouflées dans des bananes

Posted by Lisa Solal on

Ce vendredi près de 500 kilos de cocaïne ont été retrouvés au marché de Rungis dans le Val-de-Marne, a fait savoir Le Parisien.

Ce marché est très conséquent car il s’étend sur 234 hectares. La valeur marchande de cette prise est de 15 millions d’euros. La drogue était dissimulée chez un commerçant qui vendait des fruits et légumes et elle provenait de Colombie. Cette saisie est colossale et très surprenante!

Une enquête judiciaire a donc été ouverte. Les motifs sont « importation de stupéfiants en bande organisée » et « association de malfaiteurs » d’après le parquet de Paris. Les investigations ont été confiées à l’Ofast (Office Anti Stupéfiant) qui est un plan national de lutte contre les stupéfiants. Ce plan anti drogue a été annoncé par Castaner en septembre et il répond à une augmentation incessante du trafic de drogue en France.

Cette découverte nous rappelle celle de 2010. En effet, 25 kilogrammes de cocaïne avaient été trouvé sur ce même marché ! La drogue était elle aussi dissimulée dans des bananes.