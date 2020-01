Posted by Edwige C. on. Updated:

Netflix a dévoilé pour cette fin janvier, une nouvelle série intitulée : October Faction. Directement inspiré des bandes dessinées de Steve Niles et Damien Worm.





L’histoire nous plonge dans la vie d’un couple de chasseur de monstre travaillant pour une organisation secrète. Fred et Deloris Allen sont de retour dans leur ville natale avec leurs enfants Viv et Geoff, pour les funérailles du père de Fred : Stephen. Les enfants (jumeaux) du couple ne sont pas du tout au courant des activités de leurs parents et de l’existence des monstres.

Les premiers épisodes de la série commencent plutôt bien. Malheureusement la série tourne rapidement en série teenage et perd le côté horreur. Les histoires de cœur et d’amitié des jumeaux semblent plus importantes que les monstres.



Autre point, on ne comprend pas comment les enfants du couple sont aussi aveugle aux activités de leurs parents. Aussi étrange qu’il soit, le comportement de Vic et Geoff n’inquiètent pas du tout leurs amis… Les adolescents sont très rapidement embobinés. Ils se laissent avoir par leurs émotions, ce qui rend leurs personnages trop crédule !



On aurait aimé avoir une ambiance plus sombre, avec beaucoup plus d’action. La série manque cruellement de monstres. Malgré tout le rythme des épisodes est bon.

Le couple Allen incarné par J.C Mackenzie et Tamara Taylor jouent bien. October Faction comporte 10 épisodes d’environs 35-40 minutes, donc la série se regarde facilement.