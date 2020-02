Gaz naturel : trouvez votre fournisseur

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Article Sponsorisé]

Pour accéder au gaz naturel, les entreprises ont besoin de certaines garanties que seuls les fournisseurs leader du marché peuvent leur apporter.

Sur quels critères se baser pour sélectionner son fournisseur de gaz naturel professionnel ? Si vous travaillez sur des problématiques d’énergie ou de chauffage, vous vous êtes certainement posé la question.

Parmi les fournisseurs de gaz naturel, quelques acteurs se dégagent et permettent de proposer aux entreprises des offres intéressantes pour un budget raisonnable.

Tour d’horizon des critères à étudier en priorité.

Simplicité des démarches

Certains fournisseurs de gaz naturel mettent en avant la facilité des démarches à réaliser pour avoir un accès facilité au gaz naturel professionnel.

C’est notamment le cas du fournisseur de gaz naturel professionnel Gazprom Energy qui garantit à ses utilisateurs des démarches très simplifiées :

Factures lisibles et accessibles à tous

Prix du gaz fixe pour garantir un budget parfaitement maitrisé, et une visibilité précise sur ses charges prévisionnelles

Un contrat très simple à mettre en place : les démarches de résiliation de contrat avec l’ancien fournisseur sont intégralement prises en charge par Gazprom Energy, sans cout supplémentaire et sans coupe de gaz.

Pour les entreprises qui souhaitent se concentrer sur leur cœur de métier et ne pas perdre un temps précieux en démarches administratives fastidieuses, la simplicité des démarches est une qualité primordiale.

Des tarifs calculés au plus juste

L’objectif de toute entreprise ? Maitriser ses charges au maximum tout en conservant une qualité de service optimale.

Or, contrairement aux idées reçues, le plus souvent, le passage au gaz naturel professionnel ne génère pas de tarifs plus élevés que les sources d’énergie classiques.

Un conseil, sélectionnez un fournisseur qui propose des offres de gaz à prix fixe, pour être sûr de maitriser parfaitement votre budget.

Des capacités d’adaptation

Toutes les entreprises, et tous les secteurs d’activité, ont besoin d’énergie pour fonctionner. Pourtant, les problématiques sont extrêmement variables d’un secteur à l’autre, et il n’y a pas deux entreprises qui ont les mêmes besoins.

Il importe donc que votre fournisseur fasse preuve de souplesse et de capacités d’adaptation, de façon à vous proposer un service adapté à vos attentes et à vos problématiques.

Un service client personnalisé

Choisissez un fournisseur qui vous garantisse un suivi personnalisé de votre dossier.

Pour cela, veillez à différents points :

Votre fournisseur est il implanté dans des agences de proximité, et avez-vous la possibilité de vous déplacer en agence ?

Avez-vous la possibilité d’être mis en relation avec un conseiller dédié, qui maitrisera vos problématiques et sera au fait sur votre secteur d’activité ?

Vos conseillers ont-ils bénéficié de formations dédiées au secteur des énergies naturelles, mais également aux offres particulières proposées par votre fournisseur ?

Etes vous régulièrement tenu informé par des outils type newsletters, consacrées à votre secteur d’activité ?

Bénéficiez-vous d’un espace personnel facile d’accès et interactif, où vous pouvez déposer toutes vos demandes ?

Des témoignages clients positifs

Certains fournisseurs de gaz naturel professionnel déposent sur leur site des avis de clients satisfaits ; une bonne façon de garantir leur fiabilité et leur sérieux.

Par ailleurs, vérifiez si votre fournisseur propose des offres de parrainage ; là encore il s’agit d’une marque de confiance.

Cerise sur le gâteau, les programmes de parrainage permettent souvent au filleul et au parrain de bénéficier de réductions substantielles sur leurs factures !