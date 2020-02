Oscars 2020 : une cérémonie marquée par des discours engagés

Scorsese, Tarantino, Greta Gerwig, Bon Joon-Ho… Tous ces grands noms du cinéma étaient au rendez-vous de la 92e cérémonie des Oscars à Los Angeles. La liste des nominations avait été rendue publique il y a quelques semaines.

Parmi les nominés, une majorité d’hommes blancs : ce qui n’avait pas manqué de déclencher une polémique sur le manque de diversité dans les grandes cérémonies du 7e art.

Prenant part au débat, une actrice a rendu compte de la liste des absentes : Nathalie Portman était vêtue d’une robe Dior sur laquelle étaient brodés le noms des réalisatrices qui n’avaient pas été retenues dans la catégorie « meilleur réalisateur ».

Outre les polémiques, un événement a particulièrement marqué cette cérémonie. Pour la première fois, c’est un long-métrage en langue étrangère qui a reçu la récompense du meilleur film : Parasite du réalisateur Bon Joon-Ho, qui avait déjà reçu la Palme d’or au Festival de Cannes de l’année dernière.

En plus de la récompense du meilleur film, le long-métrage a reçu les Oscars du meilleur scénario, du meilleur film international et du meilleur réalisateur selon le Monde. C’est donc l’un des grands gagnants de la cérémonie américaine.

L’autre moment d’émotion qui a retenu l’attention du public et des téléspectateurs est la récompense du meilleur acteur à Joaquin Phoenix pour son rôle dans Joker. L’acteur a profité de cette visibilité pour diffuser un message engagé : « We’re talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender or one species has the right to dominate control and use and exploit another with impunity » (Nous parlons du combat contre l’idée qu’une nation, qu’un peuple, qu’une race, qu’un genre ou qu’une espèce ait le droit de dominer, contrôler, utiliser et exploiter un autre en toute impunité).

Enfin, la cérémonie a aussi récompensé des films distribués par Netflix, soulignant d’avantage l’importance que prennent ces plateformes dans l’industrie du cinéma. Parmi les récompenses, l’actrice Laura Dern de Marriage Story a gagné l’Oscar du meilleur second rôle féminin, et American Factory a été récompensé de l’Oscar du meilleur documentaire.