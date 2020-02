Posted by Jérémy R. on

Le DreamHack, plus grand festival de jeux vidéos au monde est de retour pour cette édition 2020 à Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles en Californie.

Ce grand évènement qui va rassembler près de 300.000 gamers venus des quatre coins du monde, accueillera cette année 3 français de la Team MCES qui viendront défendre les couleurs de la France lors du tournois Fortnite, qui reste l’un des jeux en tête d’affiche de ce grand festival.

Ils ont « *Try Hard » durant des mois ! Trois français de la team MCES ont été sélectionnés pour participer à cet évènement de grande envergure, à savoir le DreamHack.

Un tournoi Fortnite à 250.000 $

Alexandre « Andilex » Christophe (17 ans Marne-la-Vallée), Marc « Marcote » Pardaille (19 ans Istres) et le jeune bordelais de 14 ansSalman « PodaSaï » Mehdid se sont envolés à destination de Los Angeles et plus précisément à Anaheim dans la banlieue de Los Angeles où ils disputeront l’un de le plus grand tournoi Fortnite, dans le but de remporter les 250.000 $ de cashprize qui seront offerts pour les grands gagnants.

Ces derniers devront faire face à une concurrence redoutable puisque l’évènement y regroupera les meilleurs joueurs au monde comme « Clix», « Mackwood », « Reverse2K » et « ZexRow » ou encore le Suédois « Crue »

Au total, plus de 1000 joueurs vont s’affronter deux jours, durant les 21 et 22 février, dans les phases de qualifications. Les 100 derniers restants se retrouveront le dimanche 23 février dans la grande finale du tournoi pour tenter d’y remporter la Dream Hack Anaheim de l’édition 2020.

« Nos 3 joueurs sont vraiment en capacité de faire de belles performances aux USA » Romain « Imuhan » Serra (Manager de la team MCES)

Nos trois français de la Team MCES ont été sélectionnés par leurs coachs pour participer à ce tournoi très important. Une décision difficile comme l’explique leur manager Romain « Imuhan » Serra . « Nous avons longuement discuté afin de sélectionner les 3 joueurs les plus en forme du moment sur les 7 qui composent la TeamMCES. C’est important de bien expliquer les choix au groupe, de discuter avec chacun des joueurs car ils ont tous des personnalités différentes. Nos 3 joueurs sont vraiment en capacité de faire de belles performances aux USA, c’est un format (la solo) sur lequel ils se sont illustrés récemment. »

Reste à savoir si nos trois français parviendront à enchaîner les « Top 1 » pour espérer ainsi obtenir le précieux titre du tournoi Fortnite et remporter la somme de 250.000 $.

*Ils se sont entraînés durant des mois