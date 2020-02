Posted by Jérémy R. on. Updated:

Quaden, un garçon âgé de 9 ans, atteint de nanisme a émeut le monde entier.





Depuis quelques heures, une vidéo tournée en Australie puis publiée sur Facebook a été massivement relayée sur les réseaux sociaux.

Quaden : « Donne-moi un couteau. Je vais me suicider. Je vais mourir maintenant »

Dans cette dernière, on peut-y voir Quaden, un garçon âgé de 9 ans, atteint de nanisme. Ce dernier, en larmes dans la voiture de sa mère, explique qu’il souhaite mettre fin à ses jours, car il n’en peut plus d’être constamment harcelé puis moqué par ses camarades de classe.

« Donne-moi un couteau. Je vais me suicider. Je vais mourir maintenant » explique l’enfant les larmes aux yeux tandis que sa mère filme la scène, tout en expliquant : « S’il vous plait, pouvez-vous éduquer vos enfants, votre famille, vos amis. Parce qu’il suffit d’un cas et vous vous demanderez pourquoi les enfants se suicident. »

La vidéo diffusée ce mercredi 19 février a déjà été visionné près de 25 millions de fois. Plusieurs internautes indignés et à la fois meurtris par les larmes du garçon, on tenu à lui apporter leur soutien via le hashtag « WeStandWithQuaden » (Nous sommes avec toi Quaden). Des personnalités ont également participé à ce hashtag comme l’acteur Hugh Jackman ou encore l’acteur phare de la série The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan. Une cagnotte participative a même été lancée sur internet afin de récolter des dons pour offrir un séjour à Disneyland au jeune australien.