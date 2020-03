Posted by Jérémy R. on. Updated:

La vidéo d’un habitant mixant depuis son balcon a été déjà visionnée à plus d’un millions de fois en l’espace de quelques heures.

En Italie, alors que la situation est dramatique suite à l’épidémie, les italiens qui ont l’ordre de rester confiner chez eux, tentent de passer du bon temps comme ils peuvent.

Depuis quelques jours, des vidéos publiées sur internet montrent des habitants jouer de la musique à leurs balcons ou encore entonner l’hymne nationale du pays.

Ce vendredi 13 mars, un habitant de Palerme (Sud de l’Italie), a été encore plus loin, en mixant depuis chez lui pour mettre de l’ambiance. Le jeune homme a installé sa table de mixage et ses enceintes avant de mixer depuis son balcon pour le plus grand bonheur de ses voisins qui également dansé et applaudi depuis leurs balcons comme en témoignent les images filmées par l’un d’eux.

Sa prestation a durée une quinzaine de minutes, le jeune homme ayant fait vraiment sensation auprès de ses voisins. Peut-être se verra-t-il proposer un poste de Dj en boîte de nuit lorsque la situation se sera calmée en Italie…