Dans un communiqué publié sur le site officiel, le CIO fait savoir que les Jeux Olympiques seront reportés en 2021.

Il fallait sans douter… Depuis plusieurs semaines, Les Jeux Olympiques prévus pour cette année étaient au centre de toutes les discussions. Ce mardi 24 mars, la décision de reportée les jeux en raison du Covid-19, a été prise.

Dans un communiqué de presse publié sur le site officiel des Jeux Olympiques, le CIO a fait savoir que les JO de Tokyo étaient reportés en 2021.

« Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reportés à une date postérieure à 2020 mais au plus tard à l’été 2021. » peut-on lire.

La décision a été prise au cours d’une réunion amicale et constructive entre le Président Bach et le Premier ministre. Ces deux derniers qui ont salué le travail du Comité d’organisation de Tokyo 2020 ainsi que toutes les mesures qui avaient été mises en place au Japon pour lutter contre le Covid-19.

Privilégier la santé des athlètes

Un évènement d’une telle ampleur, qui regroupe de nombreuses nationalisés, ne pouvait donc pas se tenir, en raison de la situation actuelle liée au coronavirus qui touche de nombreux pays.

La décision de se report ayant pour but de « protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale. » a ont fait savoir le président du CIO et le Premier ministre du Japon.

Face à ce chamboulement qui implique une réorganisation complète des JO pour l’année prochaine, il a été convenu que la flamme olympique restera au Japon. Il a également été convenu que les Jeux conserveraient le nom de Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

Les JO étaient censés se dérouler du 24 juillet au 9 août 2020.