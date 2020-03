Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le chanteur Christophe, connu pour avoir interprété son titre à succès, « Aline » , est actuellement hospitalisé en réanimation dans un hôpital parisien, rapporte le Parisien ce dimanche.

Christophe aurait été admis jeudi soir dans un hôpital de la capitale à la suite d’une « insuffisance respiratoire ». On ignore toutefois si le chanteur des « Mots bleus » a été contaminé au Covid-19 même si le quotidien l’affirme.

Âgé de 74 ans, le chanteur se trouverait dans un état stable selon son tourneur, Laurent Castanié qui s’est confié à l’AFP ce dimanche.

De son côté, sa compagne, Véronique Bevilacqua a confirmé à nos confrères du Parisien que son mari avait été hospitalisé pour « insuffisance respiratoire » en rapport avec un emphysème. Cette dernière qui n’a pas pu confirmer au quotidien que le chanteur était atteint du coronavirus, celle-ci expliquant n’avoir pas eu d’information de l’hôpital.

Une période difficile pour le chanteur Christophe qui a été contraint de reporter sa tournée au Grand Rex de Paris, au 28 et 29 septembre prochain, alors que ce dernier devait s’y produire les 29 et 30 avril. Ceci en raison des conditions sanitaires mises en place dans le pays, à cause de la pandémie du coronavirus.