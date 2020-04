Posted by Jérémy R. on

Le chef de l’état doit s’exprimer ce lundi soir sur la suite des mesures liées au confinement avec une prolongation de celui-ci. Écoles…, masques…, économie… Tels sont les sujets qui devraient être abordés ce soir.

Depuis le 17 mars, les français sont confinés en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement dans le cadre du Covid-19.

Après avoir repoussé le confinement de la population au 15 avril, Emmanuel Macron va de nouveau s’exprimer ce lundi soir, à 20h02 plus précisément pour prolonger de nouveau le confinement puisque l’épidémie n’est toujours pas enrayée. Un confinement qui pourrait être prolongé jusqu’à la mi-mai.

Au cours de son allocution, le chef de l’État devrait également aborder d’autres sujets liés à cette crise sanitaire comme « le retour à l’école » même si ce sujet est encore en grande discussion au sein du gouvernement. Emmanuel Macron devrait toutefois donner plus de précision à savoir si un retour progressif peut-être envisagé ou si les écoles ne reprendront qu’en septembre. Une question que se pose de nombreux parents d’élèves dont la majorité continue de travailler à la maison.

Concernant l’économie, on ignore si Emmanuel Macron proposera des solutions ce lundi soir. De son côté, le président du Medef a récemment fait savoir qu’il était important de relancer l’économie et de retravailler au plus vite, quitte à allonger la durée de travail et annuler certains jours fériés. Des propositions qui ont été aussitôt rejetées par les syndicats.

Le chef de l’État devrait également en dire plus sur les stocks de masque dont dispose la France actuellement. Par la même occasion, les français devraient en savoir plus sur la possible obligation de porter ou non des masques dans les semaines à venir. Enfin, Emmanuel Macron devrait également parler des solutions de dépistages qui seront préconisées d’ici les prochains jours.