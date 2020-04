Posted by Jérémy R. on. Updated:

Son allocution était très attendue. Ce lundi 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé la poursuite du confinement.

« Le confinement le plus stricte doit encore se poursuivre jusqu’au lundi 11 mai. » a déclaré le chef de l’État qui a précisé que celui-ci devrait s’appliquer progressivement quelques instants après avoir pris la parole depuis L’Élysée.

« Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d’être civiques, responsables (…) » Emmanuel Macron

Si les français sont nombreux à espérer pouvoir reprendre leur vie quotidienne, le retour à la normal progressif ne pourra se faire que si les mesures gouvernementales sont respectées. « Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d’être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. »

Le chef de L’État a également fait savoir que la réouverture des écoles et des crèches pourra se faire progressivement. « A partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. » Emmanuel Macron estimant que la situation actuelle creuse des inégalités. « Trop d’enfants notamment dans les quartiers populaires ou encore dans les campagnes, sont privés d’école, sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. » Les écoles universitaires ne seront pas rouvertes avant l’été, a précisé Emmanuel Macron.

Des aides de l’État pour les artisans et les auto-entrepreneurs

Le Président de la République explique avoir mesuré pleinement l’effort qui est en ce moment demandé aux Français et a souligné les aides prévues par l’État en réponse à cette crise économique sans précédent. « Je connais vos angoisses : j’ai donc demandé au gouvernement d’accroitre les aides et de les simplifier. » Une mesure inédite dont s’est félicité le chef de l’État.

Musées et spectacles fermés jusqu’à nouvel ordre

Si cette sortie de crise va se faire progressivement dès le 11 mai prochain, de nombreux lieux publics ne seront pas accessibles. « Les restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salle de spectacles, et musées resteront en revanche fermés à ce stade » a indiqué Emmanuel Macron qui ajoute que « Les grands festivals et évènements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à la mi-juillet prochain. »

Les décisions du gouvernement seront collectivement réévaluées à partir de mi-mai, et ceci chaque semaine afin d’avoir de la visibilité. Emmanuel Macron a appelé ce lundi soir à la solidarité pour plusieurs secteurs économiques durement touchés par la crise. Ce dernier qui demande par ailleurs aux banques de décaler les échéances ou encore aux assurances à « être au rendez-vous ».

Le tourisme et les secteurs de l’évènementiel dûment frappés par la crise du Covid-19 recevront des « aides spécifiques » et verront leurs charges annulées, comme le précise le Président de la République qui n’a cessé de rappeler que plus les français respecteront les règles de confinement, plus de vies seront alors sauvées.