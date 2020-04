Posted by Jérémy R. on

Le journaliste a fait savoir ce qu’il pensait de certaines mesures prises par le gouvernement depuis le début du confinement. Et il n’a pas mâché ses mots !

Ce vendredi 24 avril, Jean-Pierre Pernaut a passé un coup de gueule pendant le journal de 13 heures de TF1 dont il assure la présentation depuis son domicile, et ceci depuis le début du confinement.

Le journaliste a tenu à faire savoir ce qu’il pensait des mesures prises par le gouvernement. Ce dernier a confié aux téléspectateurs être sorti pour la première fois depuis six semaines pour un rendez-vous.

«Tout ça donne le tournis! » Jean-Pierre Pernaut

« Et là, surprise! Dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes et des enfants qui jouent, sans masque et sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où l’on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent seuls sur une plage, à la montagne et en forêt alors qu’il n’y a aucun risque dans les régions où il n’y a pas de virus! Tout cela paraît incohérent » déclare le journaliste qui ajoute « Comme les masques interdits en pharmacie mais autorisés chez les buralistes, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés… On a du mal à comprendre tout ça ! » explique Jean-Pierre Pernaut qui conclut par « Un jour, l’école est obligatoire, le lendemain, elle ne l’est plus (…) Pour quinze jours de cours, puisqu’il n’y aura qu’un enfant sur deux dans les classes». «Tout ça donne le tournis! »

Son petit coup de gueule a été brève mais suffisamment remarqué par les téléspectateurs qui ont été nombreux à féliciter le journaliste pour sa franchise.

« Comme je l’ai toujours dis, Jean-Pierre Pernaut est un très bon journaliste ! Bravo pour ce coup de gueule pleine de verité ! » témoigne Laura. « Jean Pierre Pernaut une fois de plus le seul à dire tout haut ce qu’il se passe dans notre pays et sans langue de bois ! C’est le sang » précise de son côté Zim sur Twitter.