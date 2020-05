Posted by Jérémy R. on. Updated:

Depuis ce lundi 11 mai, les files d’attentes de certains commerces ne désemplissent pas.

C’est le cas des magasins Action et Gifi qui sont victimes de leurs succès depuis leur réouverture.

De nombreux commerces ont rouvert leurs portes ce lundi 11 mai excepté certains établissements de ventes situés dans les centre commerciaux qui n’ont pas encore obtenu le feu vert de la part des préfets. Certains magasins comme Action ou Gifi qui vendent leurs produits bien moins chers que dans la grande distribution classique, ont été victime de leurs succès en Ile-de-France.

Résultat, des files d’attente à n’en plus finir qui se sont formées très rapidement dans plusieurs magasins d’Ile-de-France comme nous avons pu le constater. Les deux enseignes n’acceptent qu’un certain nombre de client dans leur commerce et plusieurs protocoles sanitaires ont été mis en place afin que la distanciation sociale soit respectée ainsi que les gestes barrières. « Nous limitons le nombre de clients en magasin. Ce nombre varie selon la taille du magasin. » précise l’enseigne Action sur son site.

De son côté, Gifi propose – 50% de réduction sous forme de bon d’achat depuis le premier jour de déconfinement. Une offre alléchante qui a su attirer de nombreux clients. Celle-ci reste toutefois limitée jusqu’au 24 mai dans tous les magasins sauf certains d’entre eux qui ont été listés sur le site de l’enseigne.

Par Jérémy Renard