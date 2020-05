Déconfinement. Quels sont les lieux ouverts en Ile-de-France ?

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ça y est ! La France entre dans sa première phase de déconfinement en ce lundi 11 mai.

En Ile-de-France, c’est un retour calme à la vie normale, le dynamisme urbain reprend peu à peu. Nous faisons le point sur ce qui est possible de faire à Paris et dans ses différentes banlieues.

L’appréhension des Franciliens était plus que grande sur ce début de déconfinement. Mais à la grande surprise de chacun, les activités ont repris calmement en ce jour. « Il faut s’habituer à cette nouvelle vie » explique un passant à la Place de la République. Entre retour des anciennes routines et respect des consignes générales de sécurité sanitaire, il faut trouver l’équilibre parfait.

Des transports publics limités

« Ce déconfinement s’annonce critique. La région Ile-de-France a signé avec l’Etat, les collectivités, les employeurs, les syndicats et les opérateurs de transports une charte visant à lisser les heures de point dans les transports et à maintenir au maximum le télétravail dans les entreprises. » a annoncé Valérie Pécresse, présidente du conseil régional et de l’autorité des transports Ile-de-France Mobilités.

Quant à la RATP, elle réduit la capacité des transports en commun pour veiller au bon respect des règles de distanciation. Selon la PDG de la RATP Catherine Guillouard, « seulement 75% du service sera assuré, en tout 60 stations de métro seront fermées sur 302. Et la RATP a fait circuler entre 50 et 60% des trains de banlieue. »

Une réouverture incertaine des écoles

Pour l’instant, la réouverture des écoles à Paris débutera à partir du 14 mai. Les élèves de primaire et de maternelle reviendront en classe, par petits groupes alternés, entre mardi et jeudi, avec une fois encore un protocole très strict à respecter selon le gouvernement. Il faut rappeler que de nombreux maires et enseignants ont refusé de suivre cette décision. D’ailleurs la Maire de Paris, Anne-Hidalgo a co-signé avec plus de 300 maires Franciliens une tribune demandant de repousser cette réouverture. Emmanuel Macron comme Edouard Philippe, eux, prône la souplesse pour les élus et le volontariat pour les parents.

Certains commerces ouverts

Les grands magasins, les centres commerciaux et les marchés de Paris ont repris du service. Les Franciliens vont pouvoir faire leur achat à nouveau. De nombreuses boutiques rouvrent leurs portes et parmi elles se trouvent les magasins de vêtements. Une bonne nouvelle pour les Français en manque de shopping. Voici donc la liste des commerces à parti du 11 mai.

Grands Magasins :

Galeries Lafayette Paris Haussmann : Fermé

Printemps Paris Haussmann : Fermé

Le BHV Marais : Ouvert

Printemps du Louvre : Fermé

Benlux Louvre : Ouvert

Le Bon Marché Rive Gauche : Ouvert

Galeries Lafayette Champs-Élysées : Ouvert

Centres commerciaux :

Paris 75

Carrousel du Louvre : Ouvert

Boutiques du Palais des Congrès : Ouvert

Italie Deux : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

Bercy Village : Ouvert

77 – Seine et Marne :

La Vallée Village : Ouvert

Val d’Europe : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

78 – Yvelines :

Westfield Parly 2 : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

Westfield Vélizy 2 : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

91 – Essonne :

Centre Commercial Évry 2 : Fermé

Centre Commercial Les Ulis 2 : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

92 – Hauts de Seine :

Westfield Les 4 Temps : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

Qwartz 92 : Fermé à l’exception des magasins de première nécessitémière nécessité

93 – Seine Saint Denis :

Westfiels Rosny 2 : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

94 – Val de Marne :

Centre commercial Créteil Soleil : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

Centre commercial Belle Épine : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

Centre commercial Aushopping Val de Fontenay : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

Centre commercial La vache noire : Fermé à l’exception des magasins de première nécessité

Quai d’Ivry : Fermé

Domus : Fermé

Par ailleurs, les instituts de beauté peuvent de nouveau accueillir leur clientèle. Et les bois de Vincennes et de Boulogne sont de nouveau autorisés aux parisiens et aux habitants d’Ile de France.

Par Ousmane Yansane