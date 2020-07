Le réseau social Snapchat ne répond plus

Posted by La Rédaction on. Updated:

Depuis quelques heures, il n’est plus possible de dialoguer sur la célèbre application mobile de partage de photo et vidéo, Snapchat.

Depuis ce lundi, en début de soirée, il n’est plus possible de dialoguer sur l’application américaine Snapchat.

L’application développée en 2011 par des étudiants de l’université Stanford en Californie, rassemble des millions d’utilisateurs qui peuvent dialoguer par des messages sous formes de textos, vocaux, vidéos ou encore photos.

Bug technique ou piratage informatique ?

Depuis 19h30 (heure française) comme nous avons pu le constater, Snapchat rencontre un important bug. A l’ouverture l’application, la caméra ne s’active plus et laisse place à un écran noir. Il n’est également plus possible de visualiser les stories de ses amis ou même envoyer un message à l’un de ses contacts.

Bug technique ou piratage de l’application ? Pour le moment, le réseau social ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.

Snapchat avait été visé en décembre 2013 par un piratage qui avait affecté près de 4.6 millions d’utilisateurs. A la suite de ces attaques, le réseau social mobile avait décidé de faire supprimer toutes les applications tierces des stores à savoir 6snap, SaveMySnap…

Par La Rédaction