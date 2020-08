Le Sénéquier, emblématique restaurant de Saint-Tropez ferme temporairement ses portes après deux cas de Covid-19

Posted by Jérémy R. on

Dans un communiqué publié il y a quelques heures sur la page Facebook du restaurant Sénéquier, l’établissement est contraint de fermer temporairement ses portes pendant deux semaines à partir de ce jeudi.

L’institution emblématique de Saint-Tropez a annoncé ce jeudi 13 août, la fermeture de son restaurant à partir de ce midi et ceci pendant deux semaines.

Cette fermeture fait suite à la découverte de deux cas de Covid-19 dans le personnel du restaurant.

« Cette fermeture n’intervient pas sur demande de l’ARS mais sur décision interne, par mesure de précaution, et pour protéger son personnel et ses clients, suite à la découverte de 2 cas de COVID. » fait savoir la direction via un communiqué.

Cette dernière rappelle qu’« il est important de prendre le temps nécessaire pour protéger et tester l’intégralité des équipes afin de permettre une rouverture dans la plus grande sécurité. » précisant que « Depuis la rouverture le 3 juin, le restaurant et les équipes ont toujours appliqué les gestes barrières avec beaucoup de vigilance. »

Cela n’en reste pas moins un coup dur pour l’établissement emblématique qui existe depuis 1887 et qui accueille de nombreux vacanciers en cette période particulièrement fréquentée à Saint-Tropez.

