Strasbourg. La société Drivecase réoriente sa stratégie dans la fabrication de produits barrières contre le Covid-19

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La société Strasbourgeoise qui est spécialisée depuis plusieurs années dans les produits liés aux risques routiers, s’oriente désormais dans la fabrication de produits de premiers soins et de protection antibactérienne.

Face à la crise sanitaire qui a débuté en France à la mi-mars, de nombreuses entreprises ont décidé d’apporter leur savoir faire afin de contribuer à la production de produits de premiers soins dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Parmi elles, la société strasbourgeoise, Drivecase qui a pour première activité de se spécialiser dans la fabrication d’accessoires liés à la sécurité routière. Alors que la circulation active du virus continue de s’intensifier en France, l’entreprise a réorienté sa stratégie vers la protection sanitaire.

Cette dernière a décidé d’utiliser ce réseau pour répondre aux besoins de sensibilisation et de prévention aux risques de transmission du virus. « En prenant conscience des diverses problématiques internes rencontrées par nos clients professionnels et en discutant de la situation avec nos fournisseurs, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de ces derniers avaient la capacité de produire du matériel de protection contre le coronavirus. » explique l’un des gérants de la société.

Drivecase qui propose aujourd’hui plusieurs types de produits : des produits de prévention sanitaire et de premiers soins en import ou en grand volume, pour permettre aux professionnels de préparer une rentrée sereine et sécuritaire. L’entreprise peut également faire importer des produits directement chez ses clients pour des commandes de gros volumes. « Notre objectif est de faire bénéficier nos prospects de nos opportunités en termes de fournitures de produits de premiers soins. » rappelle Drivecase.

Drivecase joue la carte de la transparence

L’entreprise basée à Strasbourg précise que ses produits ne se substituent en rien à l’application des gestes barrières recommandés par l’État et le Ministère de la Santé. « Chaque jour, nos équipes effectuent un travail de veille auprès des clients pour proposer de nouveaux produits utiles pour lutter contre la Covid-19. » ajoute cette dernière qui s’engage à être transparente quant à la traçabilité et les délais de livraison de ses produits..

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses structures proposent des masques de protection. Et il n’est pas toujours évident de différencier les bons et les mauvais produits. L’entreprise strasbourgeoise se veut quant à elle très explicites sur la qualité et les certifications de ses produits. « Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux masques de protection sont proposés sur le marché, mais il est bien souvent difficile de savoir si un masque est normé ou non, s’il a été soumis à des tests, quel est son niveau de filtration bactérienne, ou s’il est réutilisable. » ajoute l’un des gérants.

L’entreprise s’engage à fournir un document à l’ensemble de ses clients, expliquant les diverses certifications liées aux masques de protection. Sur le site de l’entreprise, ces derniers peuvent également s’informer des différentes informations sur la nature de ses masques, identifiés par des icônes : « FFP1 », « FFP2 », « BFE >80% », « BFE> 95% ».

Pour les masques grand public conforment aux recommandations faites par l’AFNOR, Drivecase propose une large gamme de masques certifiés DGA UNS1, pour 10, 20, 30, 40 ou 50 lavages. Masques fabriqués en France, personnalisables…

Sur le site, il est aussi possible de commander du gel hydroalcoolique ainsi que des distributeurs, idéal pour se désinfecter les mains dans les lieux publics. Les clients peuvent aussi commander des supports de prévention expliquant ainsi les gestes barrières à appliquer pour que la distanciation soit respectée.



Par Jérémy Renard