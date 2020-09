Angleterre : Se faisant passer pour Voldemor, il étouffe sa petite-amie avec un sac plastique

Posted by La Rédaction on

Un jeune homme de 37 ans a comparu devant un tribunal du Royaume-Uni pour avoir volontairement étouffé sa petite-amie avec un sac plastique.

Un fantasme qui risque de lui coûter très cher… Edward Rudd, est accusé d’avoir étouffé sa conjointe à l’aide d’un sac en plastique.

Pendant l’acte, l’individu s’est mis dans la peau du célèbre méchant d’Harry Potter, à savoir Voldemor, dont il a imité la voix. Ce dernier a lancé plusieurs mots incompréhensibles en latin à sa petite-amie, relatent la presse britannique.

Cara Bryant est parvenue à prévenir la police à l’aide de son smartphone dont elle a en partie filmé la scène. Dans cette dernière, on peut-y entendre la victime supplier son bourreau de la lâcher. Sentant qu’il était allé trop loin, le jeune homme a finalement relâché sa petite-amie avant de lui lancer des « Je t’aime » et à l’appeler « mon bébé ».

Edward Rudd a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné ce lundi 14 septembre à 11 ans et demi de prison. Cara Bryant est depuis décédée et les faits remonteraient au 11 décembre 2019. Le décès de la jeune femme n’est toutefois pas lié avec la tentative de meurtre dont cette dernière avait été victime.

