Coronavirus. La 31ème édition du Dinard Film Festival annulée à deux semaines de l’ouverture

La 31ème édition du Dinard Film Festival n’aura malheureusement pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire et de la reprise active du virus dans certaines régions de France.

Coup dur pour les organisateurs du Dinard Film Festival qui avaient œuvré durant plusieurs mois à l’organisation de ce traditionnel festival cinématographique. Celui-ci n’aura malheureusement pas lieu cette année, crise sanitaire oblige.

C’est dans un communiqué de presse publié ce mercredi 16 septembre, que les organisateurs ont annoncé la mauvaise nouvelle : « C’est avec le coeur lourd qu’Arnaud Salmon, Maire de Dinard, a pris la décision d’annuler la 31è édition du Dinard Film Festival qui devait se dérouler du 30 septembre au 4 octobre 2020. » peut-on lire.

Une décision d’autant plus difficile à prendre quand on sait qu’il y a près d’une semaine, les équipes tenaient une conférence de presse, annonçant la programmation et les dispositions sanitaires qui avaient été mises en œuvre pour la réussite de cette 31ème édition.

Le département d’Ille-et-Vilaine placé en « zone rouge »

Alors que ce lundi 14 septembre, la préfecture du département d’Ille-et-Vilaine passait en « zone rouge » à la suite d’une reprise active de circulation du virus dans cette région, les organisateurs ont été contraints de prendre des décisions très rapides, aussi bien sur le plan sanitaire que budgétaire.

« Les restrictions actuelles quant aux rassemblements, capacités et conditions d’accueil du public ne nous permettent plus de maintenir l’esprit convivial du Festival. Le risque de dégradation des conditions sanitaires et l’éventualité d’une annulation 72 heures avant auraient eu de très graves conséquences financières pour la Ville. » fait savoir la direction.

L’organisation qui précise : « Nous choisissions, à contrecœur, la voie de la prudence et de la sagesse. »

Par Jérémy Renard