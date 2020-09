Playstation 5 : Date de sortie, prix et pré-commandes déjà épuisées…

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La nouvelle console de Sony est attendue de pied ferme par les joueurs. En l’espace d’une journée, les pré-commandes de la PS5 ont déjà toutes été épuisées chez les revendeurs principaux.

Il faut dire que la veille, la firme japonaise a donné de nouvelles informations concernant sa prochaine console de salon au cours d’une conférence de presse diffusée en direct sur internet.

A commencé par la sortie officielle qui était tant attendue pour les joueurs. La Playstation 5 sera commercialisée en France le 19 novembre de cette année, soit quelques semaines avant les fêtes de Noël.

On connait désormais le prix de la prochaine console de Sony qui avait été dévoilée officiellement le 11 juin dernier lors d’une grande conférence diffusée sur internet. Disponible en deux versions, la PS5 sera vendue au prix de 399 euros pour sa version Digital Edition (Une version sans lecteur) et 499 euros pour sa version classique avec lecteur de disque.

Encore de gros hits annoncés !

Parmi les nombreux jeux qui avaient été annoncés le 11 juin dernier comme Marvel’s Spider Man et Sackboy : A Big Adventure, en plus des hits comme Fifa 21, Fortnite ou Assassin’s Creed, Sony a également fait savoir que d’autres gros hits seront également prévus quelques mois après la sortie de la PS5. Parmi ces derniers : Final Fantasy XVI, God of War ou le RPG Harry Potter Hogwarts Legacy ont été annoncés ce mercredi soir via plusieurs bandes annonces.

Les Pré-commandes s’envolent !

Il fallait toutefois se lever tôt ce jeudi 17 septembre pour pouvoir espérer pré-commander la nouvelle console de Sony. En l’espace de quelques heures, les premiers exemplaires de la Playstation 5, se sont arrachés comme des petits pains.

Les plus gros revendeurs comme Cdiscount, la Fnac, Amazon ou encore Carrefour ont vu leur pré-commandes s’épuiser en fin de journée. Des pré-commandes qui seront toutefois remis à jours quotidiennement.

Il va donc falloir prendre son mal en patience pour acquérir cette prochaine console qui s’annonce très prometteuse sur le marché du jeu vidéo.

