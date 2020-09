Trois titres incontournables de Mario débarquent sur Nintendo Switch dans Super Mario 3D All-Stars

Posted by Jérémy R. on

Redécouvrez les trois premières grandes aventures de Mario 3D avec Super Mario 3D All-Stars*, une collection qui sortira sur Nintendo Switch le vendredi 18 septembre.

Super Mario 3D All-Stars rassemble trois titres incontournables de Super Mario : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, tous remaniés en HD et optimisés pour la console Nintendo Switch. Découvrez la bande-annonce Super Mario 3D All-Stars débarque le 18 septembre ! (Nintendo Switch) sur la chaîne YouTube de Nintendo France.

Des titres en « versions améliorées »

En plus des résolutions améliorées par rapport à leurs versions originales, ces titres ont été optimisés pour vous offrir une expérience de jeu aussi fluide que possible sur Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars inclut également un mode lecteur de musique permettant d’écouter les musiques des trois jeux. Les joueurs peuvent même écouter ces 175 morceaux sur leur console Nintendo Switch lorsque l’écran est éteint.

Super Mario 64

Doté d’un système de contrôles repris par la suite dans toutes les aventures 3D de Mario, Super Mario 64 marque les grands débuts de la série dans le monde de la 3D. Dans cet opus qui vous fera explorer les tableaux du château de la princesse Peach, vous pouvez bondir sur les murs, faire des saltos arrière et même voler dans les airs afin de récupérer toutes les étoiles de pouvoir et arrêter Bowser !

Super Mario Sunshine

Direction les tropiques ! Dans Super Mario Sunshine, Mario se rend sur la luxuriante Île Delfino pour prendre quelques vacances au soleil avec ses amis, mais se retrouve finalement à devoir déjouer les plans machiavéliques d’un sombre conspirateur. Il s’allie pour cela à J.E.T., un nouvel ami (et équipement !) qui lui offre des moyens uniques de se déplacer dans l’île grâce à son incroyable pompe à eau ! Pour la première fois, les joueurs peuvent profiter du jeu dans un format d’affichage 16:9ème inédit.

Super Mario Galaxy

Dans Super Mario Galaxy, Mario se lance dans une quête intergalactique pour aider Harmonie et sauver la princesse Peach d’une machination aux proportions astronomiques… bien sûr mise en scène par l’infâme Bowser. Défiez la gravité et bondissez de planète en planète à l’aide des commandes par détection de mouvement (optionnel), ou passez une manette Joy-Con à un ami pour vous faire aider en mode Coopératif !

