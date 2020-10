« Mask Singer » : l’émission revient dès ce soir sur TF1 pour une saison 2

Posted by La Rédaction on

Le premier épisode de la saison 2 de l’émission de Mask Singer sera diffusé, ce samedi 17 octobre, à 21h, sur TF1. Des indices ont été diffusé sur les réseaux sociaux.

Importée de Corée du Sud, l’émission avait attiré plus de 5 millions de téléspectateurs sur TF1 l’année dernière. La saison 1 s’était terminée sur la victoire de Laurence Boccolini.

Pour la saison 2, le public et quatre juges (Kev Adams, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet) vont devoir deviner l’identité de 12 célébrités maquées. Ces vedettes viennent de divers milieux : la mode, le cinéma, les médias, le sport, la musique… Après un vote du public et du jury, deux célébrités seront éliminées et devront dévoiler leur identité en retirant leur masque. Dans une interview accordée au Parisien, le juge Anggun a expliqué que les vedettes « sont allées loin pour nous piéger, jusqu’à changer de voix d’une chanson à l’autre ».

Quelques nouveautés ont été apportés pour la saison 2. Cette année, une star

internationale participera à l’émission et sera présente lors de la deuxième émission. Un duo, sous un costume de perroquet, sera également de la partie. Ce duo peut autant avoir été formé par la production, existé dans la vie quotidienne ou sur le plan professionnel.

Les téléspectateurs peuvent, en attendant l’émission de demain à 21h, commencer leur enquête via les indices révélés par TF1.

Par Anna David