« 30 jours max » La comédie policière de Tarek Boudali prend la première place du Box-Office

La nouvelle comédie signée Tarek Boudali qui réunie de nouveau « La Bande à Fifi » vient de prendre la tête du box-office hexagonal avec plus de 500.000 entrées pour sa première semaine d’exploitation.

Après avoir réalisé « Épouse-moi mon pote » en 2017, Tarek Boudali se retrouve de nouveau derrière la caméra mais aussi en tant qu’acteur principal de son deuxième long métrage qui s’intitule « 30 jours max. »

Il y incarne Rayane, un jeune flic trouillard et maladroit qui est sans cesse moqué par ses autres collègues policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue.

Le film réalisé l’année dernière vient de prendre la tête du box-office avec plus de 500.000 entrées pour sa première semaine d’exploitation. Un bon lancement au vu de la situation actuelle liée à la crise sanitaire.

« 30 jours max » est suivi par le film d’animation « Les Trolls 2 – Tournée mondiale » qui occupe la deuxième place du podium, ayant réunit pour le moment près de 420.000 spectateurs depuis sa sortie en salle.

Vient ensuite les films « The Good Criminal » (Top 3), Drunk (Top 4), Parents d’élèves (Top 5), Antoinette dans les Cévennes (Top 6), Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (Top 7).



On retrouve enfin en bas du classement Tenet (Top 8), le dernier long-métrage de Christopher Nolan qui cumule désormais les 2.3 d’entrées depuis sa sortie en salle il y a presque deux mois. Puis « Mon cousin » (Top 9) et Les Apparences (Top 10).

