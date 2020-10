L’acteur Sean Connery connu pour son rôle dans James Bond est mort à l’âge de 90 ans

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’acteur et producteur Britannique, Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé sa famille, confirmant une information de la BBC.

Le comédien écossais était notamment connu pour son interprétation dans James Bond ainsi que de nombreux films d’actions américains.

Au cours de son immense carrière internationale, Sean Connery aura reçu de nombreux prix dont un Oscar, deux prix Bafta ainsi que trois Golden Globes.

Parmi les plus grands films de l’acteur : A la poursuite d’octobre rouge, Indiana Jones et la dernière croisade ou encore plus récemment The Rock. Sean Connery restera l’un des meilleurs acteurs ayant incarné le rôle de 007 dans la célèbre franchise à succès.

Sean Connery avait célébré son 90ème anniversaire en août dernier.

Sean Connery : Retour sur ses scènes mémorables

