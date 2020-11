Coronavirus. Plus de 36000 nouveaux cas et 430 morts en l’espace de 24 heures

Posted by La Rédaction on. Updated:

L’épidémie de Covid-19 est toujours en forte progression sur notre territoire.

Au mardi 3 novembre, la France compte désormais 1.502.763 cas confirmés, soit + 36.330 nouveaux cas en l’espace de 24 heures.

430 personnes sont décédées en l’espace de 24 heures à l’hôpital. Au cours des sept derniers jours, 18.006 nouvelles hospitalisations ont été recensées dont 2.716 personnes placées en réanimation.

99 départements se trouvent toujours en situation de vulnérabilité élevée et 3042 clurster (dont 912 EHPAD) sont en cours d’investigation selon Santé Publique France.

Voilà pourquoi des mesures de confinement étaient et sont nécessaires. Jean Castex

De son côté, le Premier Ministre, Jean Castex était ce mardi au centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes. Ce dernier qui était accompagné du Ministre de la Santé, Olivier Veran, a fait un nouveau point avec les médecins sur la situation sanitaire.

Ce dernier a rappelé la nécessité des mesures mises en place par le gouvernement pour stopper la progression de l’épidémie de Covid-19.

« Derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes, des familles dans l’inquiétude ou la peine. La #COVID19 touche tout le monde. Dans le module du service de réanimation que j’ai visité, sur 8 personnes hospitalisées, on comptait un patient de 27 ans et un autre de 35 ans. » a-t-il déclaré dans un Tweet, précisant qu’il fallait « rester soudés. »

Pour le moment, le confinement reste en place jusqu’au 1er décembre comme annoncé Emmanuel Macron lors de ses annonces le 28 octobre dernier. Un confinement qui pourrait être prolongé si l’épidémie poursuit sa progression.

Par La Rédaction