TEST. Assassin’s Creed Valhalla : À la fois puissant et beau !

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Alors que le titre sortira officiellement ce mardi 10 novembre, nous avons eu l’occasion de tester le dernier-né de la licence Assassin’s Creed, à savoir Valhalla. Zoom sur ce nouvel opus surpuissant d’Ubisoft.



[Ce test à été réalisé sur PS4]

Deux ans après le dernier opus de la licence à succès, Ubisoft nous propulse désormais dans l’univers viking d’Assassin’s Creed Valhalla. Nous voici donc sur les terres de Norvège. Après une magnifique scène d’ouverture qui nous recentre l’histoire, vous prenez le contrôle d’Eivor, un Viking dont l’éducation a reposé sur le combat. Un Viking qui a désormais soif de vengeance mais qui est très loin de se douter du périple qui l’attend. Votre route sera longue et semée d’embuche entre les terres désolées et glacées du Norvège jusqu’aux plaines verdoyantes de l’Angleterre du IXe siècle, Eivor devra s’entourer d’une colonie pour partir à la conquête de territoires d’hostiles pour y gagner sa place au Valhalla.

Sur les traces d’Eivor

Avant de lancer votre partie, vous allez pouvoir régler un tas d’options pour pouvoir débuter votre aventure. A commencé par sélectionner le sexe de votre héros ou héroïne qui portera le même nom du personnage que vous incarnerez, à savoir Eivor.

Dans ce nouvel opus, l’aventure et l’exploration sont les atouts clés pour mener à bien votre mission. Eivor devra développer sa colonie et coopérer avec d’autres clans pour pouvoir conquérir de nouvelles terres. Ce système de colonie est une fonctionnalité très importante dans le jeu, car elle vous permettra de débloquer de nouveaux bâtiments au fur et à mesure de votre progression. À vous de gérer comme votre argent remporté lors de raids, pour acquérir de précieux atouts qui joueront un rôles essentiel pour la suite de votre aventure.

Quelques petits bugs de ralentissement qui ne gâchent pas le plaisir du jeu

Niveau aventure justement, vous ne serez pas déçus par l’immensité de la carte et des terres qui s’offrent à vous pour découvrir l’Angleterre de la fin du 9e siècle. Les graphismes sont d’un réalisme époustouflant, offrant ainsi une vraie immersion de jeu tout comme l’interface du titre, très immersif et facile à prendre en main. Côté gameplay, la prise en main se fait rapidement même si on remarquera très vite quelques petits bugs avec des déplacements du personnage qui ne sont pas toujours fluide suivant les zones où l’on se trouve. On notera également un axe de caméra parfois capricieux surtout pendant les phases de combat. Mise à part ces quelques petits désagréments, le jeu offre une trame scénaristique poussée et une multitude de quêtes et missions qui ne vous laisseront pas sur votre fin. Assassin’s Creed Valhalla n’en reste également pas moins le meilleur système d’exploration de la série.

Pour finir…

Nous n’avons pas terminé le jeu au moment où nous écrivons ces lignes, mais suffisamment parcouru de terres pour nous faire notre propre opinion de ce tout dernier Assassin’s Creed. Valhalla reste incontestablement le meilleur épisode de la série réalisé par Ubisoft Montréal. Que ce soit sur l’aspect du gameplay, des graphismes, des phases d’explorations ou encore des combats, il vous faudra de nombreuses heures de jeu pour pouvoir arriver au bout de cette aventure guerrière.

Par Jérémy Renard