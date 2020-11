Qui était Maurice Genevoix, l’écrivain entré au Panthéon le 11 novembre ?

Posted by La Rédaction on. Updated:

L’écrivain Maurice Genevoix, connu pour ses romans Ceux de 14 et Les héros ordinaires, est entré au Panthéon ce mercredi 11 novembre lors de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Maurice Genevoix, écrivain, a offert « l’immortalité des mots » aux soldats morts sur le front pendant la Première guerre mondiale, selon les mots du Président Emmanuel Macron.

Né en 1890 et mort en 1980, le jeune normalien est mobilisé en 1914, comme

tant d’autres jeunes hommes, et doit interrompre ses études. Grièvement blessé

en 1915, il quitte le front mais très marqué par les horreurs de la guerre, rédige

des carnets de guerre. Ces cinq volumes paraissent entre 1916 et 1923 avant

d’être publié dans un recueil nommé Ceux de 14.

Ses mots sont riches en images, en sons, en odeurs et racontent crûment la vie

quotidienne des poilus dans les tranchées. En voici un extrait : « Un cri étouffé

à ma gauche ; j’ai le temps de voir l’homme, renversé sur le dos, lancer deux

fois ses jambes en avant ; une seconde, tout son corps se raidit ; puis une

détente, et ce n’est plus qu’une chose inerte, de la chair morte que le soleil

décomposera demain ».

Précieux témoignage de la Grande guerre, son roman est aussi un magnifique

hommage aux soldats de la guerre de 14-18. Plus de 1,3 million de poilus sont

morts sur le front et ceux qui sont revenus étaient souvent mutilés et

traumatisés. « Le lieutenant Maurice Genevoix entre ici avec tous ceux de 14 », a ainsi rappelé Emmanuel Macron lors de la commémoration.

Brillant écrivain, il reçoit le prix Goncourt pour son roman Raboliot (1925) et

sera secrétaire perpétuel de l’Académie française pendant plus de 15 ans.

Maurice Genevoix entre donc au Panthéon à côté d’autres illustres écrivains

comme Voltaire et Victor Hugo.

Par Anna David