Australie. Les images glaçantes d’une grosse araignée qui se balade dans une voiture

Elles ont eu la peur de leur vie. Cinq jeunes filles qui circulaient sur une autoroute en Australie ont découvert une énorme araignée se balader sur le plafond du véhicule.

La vidéo a été filmée le 22 novembre dernier sur une autoroute de Sydney en Australie. Alors qu’elles se rendaient à un évènement, cinq jeunes amies ont aperçu une énorme araignée qui se promenait sur le plafond du véhicule.

L’une d’elle s’est alors empressée de saisir son téléphone portable pour filmer la scène. « Moi, mes sœurs et ma mère étions en route pour un événement et sur le trajet en voiture, j’ai levé les yeux et j’ai vu une énorme araignée au-dessus de nos têtes et j’ai immédiatement commencé à enregistrer. » a raconté l’auteur de la vidéo à la plateforme de vidéo en ligne Rumble.

Au moment où l’araignée a été vue, les jeunes femmes se trouvaient sur une voie rapide qui passait au dessus d’un pont. Impossible donc pour la conductrice de stopper son véhicule. Sur les images, on peut voir les jeunes femmes hurler de terreur tandis que l’arachnide continue de se balader au dessus de ces dernières. Finalement, après plusieurs minutes d’angoisse, la conductrice parvient à stopper son véhicule dans une aire d’autoroute avant d’y faire descendre la passagère de trop à l’aide d’un bâton.

L’Australie est réputée pour ses grosses araignées parfois mortelles pour plusieurs d’entre elles. Parmi elles : la Huntsman, la Red Back ou encore la Sydney Funnel Web. Des araignées qui peuvent mesurer jusqu’à 15 cm de diamètre et qui aiment surtout se loger dans les endroits chauds comme les habitations ou encore… les voitures.

