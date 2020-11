Test. Kingdom Hearts Melody of Memory

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Après Final Fantasy et Dragon Quest, c’est au tour de Square Enix de proposer un titre rythmé. Attention cependant aux fausses notes…

Intitulé Kingdom Hearts Melody of Memory, celui-ci invite les visiteurs à revisiter les aventures de Sora et de ses compagnons de voyage dans un univers complètement différent des épisodes précédents.

Dans Kingdom Hearts Melody of Memory, le concept n’est pas de partir à l’aventure comme dans les titres précédents mais de se remémorer de la bande son du jeu à travers un jeu musical où les combats et la synchro sont de mise.

Le titre propose un peu plus de 140 musiques tirées des principaux épisodes et des spin-offs, retraçant ainsi les moments les plus forts de la saga Kingdom Hearts. On reste toutefois déçus par l’absence d’une réelle introduction comme nous étions habitués dans les épisodes précédents. L’histoire plonge le joueur à bord du vaisseau Gummi. Celui-ci devra parcourir les mondes pour y trouver de nouveaux titres au fur et à mesure de sa progression.

Kingdom Hearts Melody of Memory Kingdom Hearts Melody of Memory Kingdom Hearts Melody of Memory

Des mondes qui pourront se débloquer lorsque vous remplirez des conditions spécifiques. En plus d’être en rythme, vous serez confrontés à des boss qui feront leur apparition. Côté gameplay, celui-ci reste facile à prendre en main. Vous contrôlez une équipe de trois personnages répartis sur différentes pistes. Vous devrez progresser dans différents niveaux musicales en gérant à la fois leurs attaques, leurs sauts tout en veillant à esquiver les ennemis ainsi que la magie.

Un mode multijoueurs et un mode Coop

Si les premiers niveaux restent simplistes, les combinaisons de touches deviendront de plus en plus compliquées au fur et à mesure de votre avancée. On notera toutefois une petit bug dans le déplacement des Sans-cœur qui ont tendance à glisser sur la partition, ce qui rend leur approche particulièrement complexe.

Le point positif du titre, c’est qu’il vous sera possible de débloquer petit à petit un mode libre qui s’intitule « Morceaux au choix » afin de rejouer librement les musiques réussies dans n’importe quel mode de difficulté. A cela, s’ajoute un mode duel en ligne qui vous permettront d’affronter des joueurs du monde entier. Un autre mode coopération sera également possible pour vous proposer de refaire les niveaux tout en veillant à bien se coordonner.

Pour terminer

Kingdom Hearts Melody of Memory reste une expérience complètement différente des précédents opus de la série de Square Enix. On a un réel plaisir à y retrouver les plus emblématiques musiques de la B.O Kingdom Hearts. Si le jeu peut être plaisant durant les premières heures, celui-ci devient très rapidement linéaire, tant sur le système de combat, que sur les actions et les décors qui restent un peu sommaires.

Comptez un peu moins d’une dizaine d’heures pour terminer le jeu qui reste tout de même une expérience enrichissante à tester.

Par Jérémy Renard