TEST. Immortal Fenyx Rising : Le Zelda-like d’Ubisoft tient toutes ses promesses

Ubisoft signe une nouvelle licence d’action-aventure avec Immortal Fenyx Rising qui se rapproche tout de même du titre The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec ses propres codes.

Après nous avoir séduit avec son univers de viking dans son son dernier opus d’Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft nous propose en cette période de fin d’année une toute nouvelle licence qui s’intitule Immortals Fenyx Rising.

Un nouveau jeu qui plonge les joueurs dans un open-world de la mythologie grecques. Vous y incarnerez le personnage de Fenyx, un avatar qui pourra être entièrement customisable où il vous sera possible de choisir le sexe de celui-ci. Votre aventure débutera par l’exploration d’Olympe, la demeure des dieux où de nombreux défis à relever vous y attendent. Des défis qui changeront le destin de votre personnage au fur et à mesure de votre progression. Le jeu qui se rapproche fortement d’un Zelda: Breath of the Wild, vous permettra d’escalader, de courir, de nager ou encore de voler à travers différentes zones de ce gigantesque open-world.

Un périple mêlant humour, défis et combats

Après s’être échoué(e) sur une plage, votre personnage découvre le corps pétrifié de son frère Lygiron. Fenyx devra donc s’aventure dans un long périple pour découvrir qu’elle est la seule personne à sauver les terres des dieux tombées sous les mains du titanesque Typhon. Pour cela, elle devra se rendre dans les quatre coins de l’Olympe pour aider les quatre dieux à reconquérir les terres et gagner en puissance pour espérer vaincre Typhon. Tout au long de son parcours, Fenyx sera aidée par un personnage à la fois drôle et mystérieux.

Dès les premiers instants de jeu, on y retrouve des mécaniques de jeu qui s’apparente très clairement à un Zelda-like comme BOTW (Breath Of The Wild). En claire, votre personnage peut grimper, courir, nager saisir différents objets selon leurs formes, se battre et voler comme un phœnix, ce qui fait d’elle/lui, un atout majeur pour le gameplay.

Reprendre le contrôle des terres

Graphiquement, le jeu est magnifique et les détails ont été poussés dans chaque recoins de la carte qui est très vaste. (l’idéal étant de pousser le jeu en HDR mais bien évidemment, il faut que votre téléviseur soit doté de cette fonction pour que vous puissiez profiter au mieux de ces graphismes.) La carte est immensément riche en quête et en découverte. Il vous faudra plusieurs heures, voir plusieurs jours pour faire le tour de ce monde plaisant et à la fois beau.

Vous l’aurez donc compris, pour parvenir jusqu’à Typhon, il faudra réussir un nombre incalculable de quêtes et de missions que vous pourrez faire dans l’ordre que vous souhaitez, en plus que des quêtes principales de l’aventure qui vous ouvriront des portes supplémentaires dans votre progression. Votre personnage pourra faire évoluer ses armes, ses compétences, son endurance et sa santé. Des atouts primordiales pour pouvoir faire face à des ennemis plus puissants suivant les zones du jeu où vous vous trouvez.

Plusieurs donjons plus communément appelés Tartare seront présents dans le jeu. Dans ces derniers, il vous faudra résoudre diverses énigmes qui vous permettront de récupérer des éclairs de Zeus et autres objets de quête pouvant considérablement améliorer vos compétences. Des énigmes qui peuvent paraître simple pour les premières mais qui vont très rapidement se compliquer au fur et à mesure de votre avancée. A cela s’ajoute de nombreux coffres répartis sur toute la carte du jeu qui seront le plus souvent gardés par des ennemis ou des énigmes annexes. Là encore, ces coffres peuvent renfermer de précieux objets comme des potions, de la nourriture ou même de l’équipement pour votre personnage.

Customisations et atouts

En parlant de votre équipement, Fenyx aura la possibilité de le customiser depuis l’interface du jeu. Votre personnage devra également ramasser de nombreuses plantes réparties dans tout cet univers. Des plantes qui auront chacune leur utilité, comme le soin, l’endurance ou encore la puissance et la défense et qui pourront être transformer en potions pour avoir encore plus d’effet sur Fenyx.

Comme nous l’évoquions un peu plus haut, votre personnage sera doté des ailes de Dédale. Ces dernières vous permettront de planer sur de longue distance et de survoler des zones cachées. Fenyx pourra aussi grimper toutes les façades rocheuses du jeu mais il vous faudra être vigilant sur la jauge d’endurance de votre personnage qui se fatiguera systématiquement pour chacun de ses efforts, que ce soit pour l’escalade, pour la course, pour le vol ou lorsque vous vous trouver sur une monture.

Lorsque vous vous trouverez sur des points culminants, il vous sera possible de scanner la carte pour faire apparaître des éléments clés positionnés dans différentes zones du jeu, afin de vous y rendre plus rapidement. Il vous sera possible tout au long de votre progression de marquer les éléments que vous connaissez déjà afin de les suivre. Ces derniers apparaîtront dans une barre horizontale située en haut de votre écran.

Vous allez également devoir faire face à des situations imprévues où les combats prendront le dessus. Que ce soit en vous promenant dans les différentes zones du jeu ou lorsque vous vous trouvez plongé dans le Tartare. Là encore, votre personnage devra considérablement augmenter sa puissance pour pouvoir vaincre des créatures plus fortes rencontrées pendant votre périple. Fenyx disposera de quatre coups spéciaux qu’il faudra faire évoluer en débloquant de nouvelles compétences d’attaque afin d’être plus rapide et plus fort suivant les créatures. On notera tout de même un petit point négatif lors des phases de combat. Sur certains combos (combinaison de touche), Fenyx a tendance a être un peu lourd(e) à déplacer, ce qui fait perdre un temps précieux au joueur afin de parer les coups à une éventuelle attaque qui pourrait vous être fatale.

Le mot de la fin

Immortal Fenyx Rising tient toutes ses promesses après les premières annonces du jeu. En plus de tenir en haleine, le titre se veut drôle et à la fois touchant, avec un condensé de quête et d’exploration qui vous feront passés de très bons moment en famille.

On notera toutefois quelques petits soucis de lenteur dans certaines phases d’action et une progression qui reste toutefois linéaire même si de nombreux défis vous attendent tout au long de votre aventure.

