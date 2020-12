Hugo Clément fier « d’avoir chopé une Miss »

Posted by La Rédaction on

Le célèbre militant de la cause animale s’est confié dans le documentaire La vraie vie de vos miss, diffusé prochainement sur C8. Il a notamment évoqué le privilège de courtiser une reine de beauté, sans prendre de pincettes !

Ce documentaire qui sera révélé le 11 décembre prochain sur C8, dévoile l’intimité des Miss France. Alexandra Rosenfeld, et son compagnon Hugo Clément, y feront notamment une apparition dans laquelle ils évoqueront leur emménagement dans le Pays Basque, leur nouvelle vie de famille mais aussi le début de leur relation. Un temps où l’ancien journaliste du Quotidien se vantait de fréquenter la jeune femme :

« Je pense que quand tu chopes une Miss France, au début, tu racontes à tes potes que t’as chopé une Miss France ! Si, les mecs sont contents, évidemment ! Les hommes qui regardent ce reportage partageront mon point de vue ! »

Dans cet extrait de la bande-annonce publiée par Télé-Loisirs, on voit la Miss France 2006, Alexandra Rosenfeld, demeurer sceptique suite à cette remarque, peu subtile. Son compagnon ajoute donc :

« Mais quand ça devient une histoire d’amour, quand on fait des enfants, on construit notre vie ensemble… Ça ne suffit pas. Il ne peut y avoir que ça. Il y a beaucoup d’autres choses et je dirais qu’il y a surtout beaucoup d’autres choses avec Alex ! »

Un impair habilement rattrapé. Dans l’intégralité du programme, on découvrira également les parcours de Valérie Bègue, Chloé Mortaud ou encore Nathalie Marquay Pernaut.

Par Joyce Adiahenot