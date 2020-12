District Z. Mais quel est ce nouveau jeu d’aventure qui débarque ce vendred soir sur TF1 ?

Posted by Jérémy R. on. Updated:

À mi-chemin entre Koh Lanta et The Walking Dead, le premier épisode de l’émission sera diffusé, ce vendredi 11 décembre, sur TF1 à 21h05.

Imaginé par l’animateur Arthur et présenté par Denis Brogniart, cette émission familiale réunit cinq célébrités dans des décors superbes et angoissants inspirés de l’univers de la série The Walking Dead. Micheal Youn, Arnaud Ducret, Denitsa, Cartman et Vincent Desagnat devront réussir un maximum d’épreuves afin de collecter des gains pour une association.

Une zone interdite infestée de zombies

De la nuit jusqu’au petit matin, les cinq personnalités devront relever plusieurs défis dans le « District Z », une zone envahie de zombies suite à des mauvaises expériences du Professeur Z. Autant émotionnels que physiques, si réussies, les épreuves chronométrées permettront aux participants de récupérer des pass, ouvrant l’accès à des coffres remplis de lingots d’or dans la chambre forte du Professeur Z.

Vêtus d’un uniforme à la Call of Duty, les célébrités doivent protéger leurs vies, représentées par un petit artefact, des zombies.

Denis Brogniart, animateur de Koh Lanta, accompagnera les candidats dans leur quête avec le ton posé et paternaliste que lui connaissent les spectateurs. Ils seront également épaulés par la majordome du Bunker, très à cœur dans son rôle.

Des décors dignes du cinéma

Les décors font davantage penser à une scène de cinéma qu’à une émission télévisée : bunker, cimetière, puits, une fête foraine à l’abandon… C’était d’ailleurs la promesse d’Arthur, comme le cite Allociné, annonçait « une programme à mi-chemin entre le cinéma, la télévision grand public et l’univers du gaming ».

La promesse semble réussie avec ce décor de plus de 10 hectares. L’émission propose une immersion totale avec des candidats prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Même si l’émission se veut angoissante, elle se veut familiale et promet un bon moment.

Par Anna David