Légende du country, Charley Pride est décédé du Covid à l’âge de 86 ans

Le chanteur, musicien et joueur de baseball américain s’est éteint ce samedi 12 décembre à Dallas, des suites du coronavirus.

Connu pour être le premier homme noir à percer dans la musique country, le chanteur américain Charley Pride est décédé à l’âge de 86 ans.

Selon le site people américain, TMZ, le chanteur est décédé suite à des complications liées au Covid-19. Ce dernier avait récemment été admis dans un hôpital local de Dallas avant d’être transféré en soins palliatifs où il est malheureusement décédé ce samedi.

Charley Pride avait rencontré un énorme succès dans les années 60, 70 et 80 dans la musique country. Ce dernier qui avait littéralement ouvert la voie à d’autres Afro-Américains avec des titres comme « Just Between You and Me » sorti en 1967. En plus d’avoir percé dans la musique, Charley P. avait également été joueur professionnel de baseball.

Sa notoriété lui aura même valu une nomination aux Grammy pour la chanson de l’année ou encore la place de numéro 1 sur les chansons Hot Country de Billboard, rien que ça.

