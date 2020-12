Cyberpunk 2077. Bugs à répétition, graphismes ratés sur console : CD Projekt s’excuse et propose un remboursement de son jeu

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Sorti depuis le 10 décembre dernier, le titre de Cyberpunk 2077 en développement depuis plusieurs années, est très critiqué après sa version proposé sur console PS4 et Xbox One.

Il était pressenti comme le jeu de l’année mais tout l’engouement autour du nouveau titre de CD Projeckt s’est rapidement envolé.

Et pour cause, le jeu à peine sorti, a présenté d’importants bugs sur l’ensemble des plateformes (PC et console). Des bugs à répétition que les joueurs ont été nombreux à signaler sur les réseaux sociaux.

Un jeu complètement raté sur les consoles « Old Gen »

Des bugs que nous avons également pu remarquer en grande quantité au cours de notre test sur console Playstation 4, dont nous avons reçu les versions presse uniquement la veille de la sortie du jeu. Par ailleurs, une majorité de la presse n’avait pu tester le titre uniquement sur PC. CD Projeckt a-t-il voulu cacher ses versions « Old Gen » jusqu’au dernier moment…?

A ces bugs, se sont ajoutés d’importants problèmes graphismes et de modelage de l’environnement pas du tout optimisé sur les consoles PS4 et Xbox One. Des graphismes ratés pouvant s’apparenter à une résolution de version Switch, comme l’a souligné un journaliste du site Gamekult qui a été le premier à alerter les joueurs concernant les versions Old Gen » : « Si vous avez précommandé le jeu sur PS4 FAT ou Xbox One normal, il vous reste quelques heures pour annuler votre précommande. Ce sont des versions sacrifiées, on dirait parfois une version Switch. » avait-il déclaré.

Face à ces soucis technique d’un jeu qui était en développement depuis près de huit ans dans les studios du développeur et éditeur polonais, CD Projekt, le « Hype » des joueurs est très vite resté au placard et les critiques n’ont cessé de fuser sur les réseaux sociaux.

Quelques jours après sa sortie, l’éditeur a sorti un premier patch de correction de près de 17GB. Une importante mise à jour censée corriger les bugs et surtout les nombreux aspects graphiques du jeu qui font tout de même mal aux yeux. Pour avoir effectué cette mise à jour sur PS4, nous n’avons pas vu de nette amélioration de notre côté, d’autant plus que nous jouons en version HDR.

CD Projekt présente ses excuses aux joueurs et propose un remboursement

Après avoir été vivement critiqué de toute part, CD Projekt a finalement publié un communiqué ce lundi 14 décembre.

« Tout d’abord, nous voudrions commencer par présenter nos excuses pour ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de génération précédente de base avant la sortie et, en conséquence, de ne pas vous avoir permis de prendre une décision mieux informées avant votre achat. » fait savoir l’éditeur qui précise que les bugs sont en cours de correction, ainsi que les plantages afin « d’améliorer l’expérience globale. »

Après le déploiement d’un premier patch de correction, le jeu aura le droit à une prochaine mise à jour qui devrait arriver « dans les 7 jours à venir. » souligne CD Projekt qui propose toutefois de dédommager les joueurs qui n’ont pas été satisfaits du titre sur console ancienne génération « Si votre achat de nous satisfait par pour l’instant et que vous ne souhaitez pas attendre les mises à jours, vous povez opter pour un remboursement de votre copie. » explique l’éditeur.

Les joueurs ayant acheté une version numérique du jeu sont invités à utiliser le système de remboursement du PSN ou de Xbox. En revanche, pour les joueurs ayant acheté une version physique du titre, ces derniers doivent se rapprocher du magasin où ils ont acheté le jeu pour demander un remboursement. Enfin, si cette option n’est pas possible, les joueurs peuvent faire une demande de remboursement en contactant l’équipe de CD Projekt à l’adresse suivante : helpmerefund@cdprojektred.com (Le contact devra se faire uniquement en anglais). Les joueurs qui ont jusqu’au 21 décembre 2021 pour faire leurs demandes.

