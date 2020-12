Paris. Les visiteurs en nombre pour le prolongement de la ligne 14

Posted by La Rédaction on. Updated:

C’est dans le cadre du projet Grand Paris que le prolongement de la ligne 14 a été élaboré. Ce lundi 14 décembre, les premiers voyageurs, en grand nombre, ont pu circuler sur le nouveau tronçon de ce métro, sous les applaudissements de la RATP.

Ce projet, d’1.38 milliards d’euros, était en élaboration depuis 2012. À but social et économique, il visait à alléger les wagons de la ligne 13, faciliter les correspondances et rendre plus accessibles les quartiers en périphérie, comme le souligne un communiqué de la RATP.

La ligne 14 se prolonge, à présent, jusqu’au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. En ce début de semaine, un nouveau tronçon Saint-Lazare – Mairie de Saint-Ouen a vu le jour. En effet, trois nouvelles stations ont pu être découvertes par les Franciliens :

Pont Cardinet (correspondance ligne L)

Saint-Ouen (correspondance RER C)

Mairie de Saint-Ouen (correspondance ligne 13)

La station Porte de Clichy, comprise dans ce nouvel itinéraire, ne sera en service qu’en janvier 2021.

D’autres innovations sont également à noter puisque la ligne 14 devient le métro le plus long de France, en mettant à disposition 8 voitures, au lieu de 6. Des rames, en heure de pointe, entrent maintenant en gare toutes les 85 secondes. D’autre part, des écrans d’informations et des ports USB sont également proposés aux voyageurs afin d’optimiser leur trajet.

Avec le #ProlongementNordLigne14 à St-Ouen, @IDFmobilites déploie de nouvelles rames de métro #MP14 ! Des rames modernes, accessibles et climatisées pour améliorer les trajets quotidiens des Franciliens.

👉8 voitures au lieu de 6 et une rame toutes les 85 sec en heures de pointe! pic.twitter.com/X4fGbIX37z — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 14, 2020

C’est surtout la modernité et le confort qui ont été mis en avant dans la construction de ce projet, d’après IDF Mobilités. Une nouveauté qui a créé l’engouement, chez les usagers du métro parisien, qui était en grand nombre pour l’inaugurer, ce lundi 14 décembre, à 16h :

Dans les cinq prochaines années, la ligne 14 devrait desservir Maison-Blanche, Kremlin-Bicêtre Hôpital, Villejuif Institut G. Roussy, Chevilly Trois Communes, M.I.N. Porte de Thiais, Pont de Rungis et Aéroport d’Orly, au sud, et Saint-Denis Pleyel, au nord.

Les premiers voyageurs arrivent sur la #ligne14 prolongée à Mairie de St-Ouen, sous les applaudissements des équipes @RATPgroup ! La mise en circulation a commencé. Ils pourront découvrir les nouvelles stations et les nouvelles rames #MP14 déployées par Île-de-France Mobilités. pic.twitter.com/cPkchHTK5p — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 14, 2020

Par Joyce Adiahenot