Lyon. Le sapin de Noël du 9e arrondissement incendié

Les faits se sont produits dans le 9e arrondissement de Lyon ce lundi soir.

Un sapin de noël installé dans le quartier de la Duchère, situé dans le 9e arrondissement de Lyon, a été retrouvé incendié ce lundi soir.

Il ne reste pratiquement plus rien de l’arbre installé puis décoré quelques jours plus tôt pour les fêtes de Noël, après avoir été entièrement détruit par l’incendie. Selon LyonMag, la thèse de l’accident semble peu probable. Une enquête a été ouverte à la suite des faits afin d’en savoir plus sur les circonstances exactes de cet incendie.

De son côté, Hubert Julien-Laferrière, député du Rhône, mais également ancien maire du 9e, s’est exprimé ce mercredi sur son compte Twitter : « Je dénonce cet acte de vandalisme puéril et désolant. Qu’apporte cet acte à leurs auteurs au juste ? » a-t-il écrit.

Le sapin de noël de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, quartier sensible classé Zone de Sécurité Prioritaire a mystérieusement pris feu.@AA_Avocats dirait qu’il s’agit ici de l’œuvre de laïcistes en colère… mais la réalité, on la connaît#noel #SapinNoel2020 #Lyon pic.twitter.com/YxpIs8CyKY — MEHDI AIFA (@Mehdi_Aifa_AJR) December 15, 2020

Je dénonce cet acte de vandalisme puéril et désolant.

Qu’apporte cet acte à leurs auteurs au juste ? 🤔#Lyon #Duchère https://t.co/AixcIcB23c — Hubert J-LAFERRIERE (@hub_laferriere) December 16, 2020

