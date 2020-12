Prise d’otage dans le Val d’Oise. Un homme retranché et son épouse retrouvés morts

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’homme qui s’était retranché dans son entreprise ce jeudi soir, a tué son épouse avant de retourner l’arme contre lui.

La prise d’otage qui avait débuté en début de soirée dans la commune de Domont a connue une issue tragique.

Selon RTL, confirmant une information de l’AFP, un homme connu par la justice pour des faits de violences conjugales s’était retranché dans les locaux de sa société en compagnie de sa compagne, peu avant 19 heures.

De son côté, Le Parisien précise que le couple était en instance de divorce depuis près d’un an. Sa femme avait déjà porté plainte pour des faits de violence contre son mari. Ce dernier qui était armé a dans un premier temps blessé par balle deux employés de l’entreprise dont l’un a été touché directement par le tir, le second a quant à lui reçu des éclats, a précisé le parquet qui a ouvert une enquête pour assassinat, tentative d’assassinat et séquestration.

L’état de santé des deux employés, n’inspirent toutefois pas d’inquiétudes.

La zone a été rapidement bouclée par les forces de l’ordre et le GIGN a été réquisitionné. Après près de trois heures de négociation, l’homme a finalement tué son épouse avant de retourner l’arme contre lui.

