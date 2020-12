Coronavirus. Plus de 20.000 nouveaux cas au 25 décembre en France

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La situation épidémique continue d’augmenter en France avec plus de 20.000 nouveaux cas en l’espace de 24 heures.

La troisième vague semble inévitable ! C’est en tout cas ce qu’on peut redouter avec les derniers chiffres publiés par Le ministère des Solidarités et de la Santé.

Au 25 décembre, les chiffres continuent de grimper en France avec 20.262 nouveaux cas et 159 nouveaux décès en l’espace de 24 heures. Si les cas de contamination continuent d’augmenter en France, le pays compte tout de même moins de patients hospitalisés avec une baisse significative de -247 hospitalisations en l’espace de 24 heures.

Une troisième vague en France pour début janvier ?

On note également moins de personnes en réanimation avec une baisse de -27 patients au cours de ces mêmes 24 heures.

La situation reste toutefois inquiétante pour les épidémiologistes qui évoquent une troisième vague en France pour le début de l’année 2021 au vu de la situation sanitaire.

« Il est tout à fait possible qu’on ait une troisième vague début janvier ou mi-janvier, oui, on s’y attend, on s’y prépare. » explique Thierry Prazuck, chef du service maladies infectieuses de l’hôpital d’Orléans, au micro de France Bleu Orléans.

