Réveillon du 31 décembre. Ce qui est autorisé et interdit le soir du Nouvel an

Cette année, les français s’apprêtent à fêter un réveillon du 31 décembre dans un contexte bien différent de celui des années précédentes. On fait le point sur ce qui est autorisé et qui reste interdit pendant la soirée du nouvel an.

Ce 31 décembre marque la fin d’une année particulièrement compliquée pour les Français. Une année qui risque de restée graver dans de nombreuses mémoires en raison à la situation sanitaire liée au Covid-19 qui a tué plus d’un millions de personnes dans le monde.

Interdiction de sortir sur la voie publique sans motif valable

Même pendant cette soirée du 31 décembre, les français n’auront pas le droit de sortir de leur domicile sauf si ces déplacements sont justifiés (Travail, motif de soin ou motif impérieux). Rappelons que le couvre feu est toujours en place avec une interdiction de sortir entre 20 heures et 6 heure du matin. En cas de non-respect du couvre feu, les contrevenants s’exposent à une amende de 135 €. Les récidivistes recevront quant à eux des contraventions beaucoup plus importantes pouvant aller jusqu’à 3750 € et six mois de prison si il s’agit d’une troisième récidive en l’espace d’un mois.

Peut-on recevoir des personnes pour faire la fête ?

Il n’y a aucune loi qui interdit, même en période de couvre feu, de recevoir du monde pour passer le réveillon du 31 décembre. Toutefois le gouvernement a fixé une jauge maximale de six personnes à table afin de limiter au mieux la propagation du virus. Là encore, cette jauge n’est pas obligatoire mais le gouvernement demande aux Français de faire preuve de bon sens.

Attention toutefois de respecter les distanciations. Les forces de l’ordre ne pourront pas contrôler les foyers pour vérifier que les personnes appliquent les mesures du gouvernement, ces derniers ne pouvant pénétrer dans votre domicile uniquement avec votre autorisation. En revanche, les forces de l’ordre peuvent toutefois vous verbaliser pour tapage nocturne excessif, avec une amende pouvant s’élever à 68 €.

Peut-on se rendre à une fête pour le 31 décembre ?

Vous pouvez vous rendre au domicile d’un ou des proches avant le couvre feu qui débute à 20 heures. Vous n’aurez toutefois plus le droit de rentrer chez vous passé cette heure, et ceci jusqu’à 6 heures du matin, heure à laquelle le couvre feu prendra fin.

Les fêtes clandestines dans les lieux publics ou privés sont strictement interdites. Pour faire respecter ces règles, 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés toute la nuit pour faire face aux contrevenants. Le ou les organisateurs de ces fêtes risques des poursuites pénales pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Ces derniers qui s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende.

