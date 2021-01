Coronavirus. Sans surprise, les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Les établissements culinaires vont devoir encore prendre leur mal en patience…

Ils ne pourront pas rouvrirent leurs portes au 20 janvier. Les restaurants qui sont fortement impactés depuis le début de la crise sanitaire vont donc devoir encore patienter avant de pouvoir à nouveau accueillir des clients.

Selon plusieurs sources gouvernementales qui se sont confiées à RTL, les restaurants ne pourront pas rouvrir au 20 janvier comme cela avait été envisagé par le gouvernement, l’épidémie de Covid-19 étant encore trop élevée en France comme en témoignent les derniers chiffres qui font état de 12489 nouveaux cas au 3 janvier.

Nos confrères précisent que le Premier Ministre, Jean Castex aurait clairement acté ce nouveau report. Le Premier Ministre devrait prochainement le faire savoir de manière officielle lors d’une prochaine conférence de presse d’ici les prochains jours.

« C’est le cauchemars qui continu. » Alain Fontaine, restaurateur et président de l’AFMR

Au vu de la situation des restaurants, le gouvernement devrait également annoncé le prolongement des dispositifs d’aides aussi longtemps que nécessaire pour ces établissements dont plusieurs d’entre eux se retrouvent aujourd’hui dans une situation critique.

Invité à réagir sur CNEWS ce lundi matin, Alain Fontaine, restaurateur et président de l’AFMR a vivement réagi à la suite de ces annonces : « C’est le cauchemars qui continu. » a déclaré ce dernier, ajoutant « On est arrêté depuis deux mois, et que depuis deux mois la contamination se poursuit donc ce n’est pas nous qui contaminons mais la sphère privée, c’est les entreprises, les réfectoires des entreprises ou des écoles mais en aucun cas on est dans ce coup là. »

Alain Fontaine, restaurateur et président de l'AFMR, sur la réouverture repoussée des restaurants : «c'est le cauchemar qui continue» dans #HDPros pic.twitter.com/lYxLhIe8M3 — CNEWS (@CNEWS) January 4, 2021

