Décès à l’âge de 73 ans de Georges Pernoud, présentateur emblématique de « Thalassa »

Il était le spécialiste de la mer sur le petit écran pendant près de 37 ans. Georges Pernoud s’est éteint à l’âge de 73 ans des suites d’une longue maladie.

Le journaliste, animateur et producteur de télévision français, Georges Pernoud est mort ce 11 janvier dans un hôpital de la région parisienne.

Georges Pernoud qui avait crée et produit l’émission « Faut pas rêver » sur la découverte du monde ainsi que de nombreux autres documentaires sur France 3 dans les années 1990, avait été l’animateur français ayant la plus grande longévité à la tête d’une émission connue sous le nom de « Thalassa » qu’il aura présenté pendant 37 ans de 1980 à 2017.

Décès de Georges Pernoud : Vague d’émotion sur les réseaux sociaux

Suite à l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités et acteurs de la télévision ont tenu à rendre hommage à Georges Pernoud. A commencé par la chaîne France 3 du groupe France Télévision qui a tweeté :

« 40 ans aux commandes de @ThalassaOff, plus de 1700 numéros présentés et toujours la même passion. Merci #GeorgesPernoud de nous avoir transmis cet amour du monde maritime et fait voyager tant de téléspectateurs. Bon vent ! »

Le Président, Emmanuel Macron a également commenté la disparition du journaliste emblématique.

« Avec Thalassa qu’il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernoud a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages. À notre génération, aujourd’hui, de protéger cette nature qu’il nous a appris à connaître. Pensées pour ses proches et pour ses collègues. » a tweeté le chef de l’État.

